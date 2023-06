Euro Espoirs: l’Italie crie au scandale après la défaite face à la France

L’Italie crie au scandale contre trois décisions arbitrales défavorables lors de la défaite de la jeune Nazionale face à la France (2-1), jeudi à l'Euro Espoirs. Un but non accordé à Raoul Bellanova fait bondir la presse.

L’Italie ne digère pas le scénario de son premier match à l’Euro Espoirs. Les jeunes de la Nazionale se sont inclinés face à la France (2-1) jeudi après avoir pourtant cru égaliser dans le temps additionnel par l’ancien Bordelais Raoul Ballanova (92e). Le Lyonnais Castello Lukeba a bien dégagé le ballon mais celui-ci semblait avoir franchi la ligne. Ce que personne n’a pas déterminer puisque l’arbitre ne disposait di du VAR, ni de la goal-line technology.

"Ce n'est pas possible de voir cet arbitrage"

Cela a fait bondir le sélectionneur italien Paolo Nicolato. "J'ai du mal à parler du match, a-t-il déclaré à l’issue du match. Ce n'est pas possible de voir cet arbitrage. J'ai l'impression que les épisodes (d’arbitrage) ont eu trop d'impact. Dans la gestion des épisodes, nous n'avons pas eu de chance, même si nous avons perdu face à une grande équipe. Jouer sans VAR à ce niveau, c’est incroyable."

L’indignation est aussi palpable dans la presse sportive italienne. La Gazzetta dello Sport consacre une partie de sa une de ce vendredi à ce fait de jeu contraire. "Scandale", titre le journal en dénonçant cette "incroyable erreur d’arbitrage". "Il n’y avait pas de (goal-line) technology, l’Italie volée."

Daniel Riolo : "Il n'y a pas de manière de jouer dans nos sélections" – 22/06 12:14

Sky Sport est aussi stupéfait par le scénario de la rencontre et déplore "trois énormes fautes de l’arbitre". Le média proteste contre un penalty non sifflé mais aussi une faute d’Amine Gouiri sur l’action amenant le but de Bradley Barcola, puis sur le but de Bellanova, clairement valable pour eux.