France-Italie espoirs: but ou pas but ? Grosse polémique sur une action italienne à la 92e minute

Les Bleuets ont remporté leur premier match de l'Euro Espoirs contre l'Italie, jeudi soir (2-1), mais ont failli concéder l'égalisation dans le temps additionnel. Lukeba a repoussé une tête de Bellanova sans que l'on sache si le ballon était rentré, alors qu'il n'y avait ni VAR ni goal-line technology lors de cette rencontre.

C'est l'action qui va cristaller tous les débats, surtout en Italie. A la 92e minute, dans le temps additionnel et alors que l'Italie pousse pour égaliser en supériorité numérique, Raoul Bellanova, l'ancien joueur de Bordeaux, a cru égaliser de la tête. Mais le ballon a finalement été repoussé par Castello Lukeba, en grande partie positionné à l'intérieur de son but. Alors, but ou pas but ?

Castello Lukeba sur sa ligne © Capture beIN Sports

Difficile de trancher sur les seules images proposées par la réalisation. De prime abord, le ballon semble rentré, mais les exemples où nos yeux peuvent nous tromper sont légion. L'un des derniers en date remonte à la Coupe du monde 2022 au Qatar, où le Japon avait vu l'un de ses buts validés contre l'Espagne alors que le ballon semblait avoir quitté l'aire de jeu. Sauf que la technologie avait été formelle : le ballon n'était pas entièrement sorti, tout était une question d'angle de vue.

Pas de VAR ni de goal-line à l'Euro Espoirs

Sur l'action litigieuse de ce France-Italie, c'est le même doute qui pointe : les images ne sont sans doute pas suffisantes pour déterminer si le sauvetage de Lukeba a bien évité le but. A une différence près, il n'y a ni VAR ni goal-line technologie à l'Euro Espoirs, donc aucun outil qui permette de trancher avec certitude. L'arbitre et ses assistants ont décidé seuls. Idem pour la possibilité d'une main de Lukeba, impossible à déterminer sur les images.

La France s'en contentera. Face à l'adversaire le plus coriace du groupe sur le papier, la victoire fait du bien et les Bleuets, en deuxième période, auraient pu plusieurs fois faire le break pour s'éviter cette frayeur de fin de match, après l'expulsion de Loïc Badé (82e). Mais les Italiens, qui n'ont déjà presque plus le droit à l'erreur après cette défaite inaugurale, vont pester longtemps contre ce qu'ils estiment être une erreur d'arbitrage.