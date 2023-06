Euro Espoirs: la France s'est fait peur mais s'impose d'entrée contre l'Italie

Les Bleuets ont parfaitement lancé leur Euro contre l'Italie, jeudi soir avec une victoire 2-1. Arnaud Kalimuendo et Bradley Barcola ont marqué mais la France s'est fait peur jusqu'au bout, avec une action très litigieuse dans le temps additionnel.

La France a eu droit à quelques frayeurs en fin de match, mais elle s'est imposée 2-1 face à l'Italie lors de son premier match de l'Euro Espoirs 2023, jeudi à Cluj en Roumanie, lançant ainsi parfaitement un tournoi où elle nourrit de grandes ambitions.

>> Euro espoirs: revivez France-Italie (2-1)

Les Bleuets ont frappé les premiers dès la 22e grâce à une superbe talonnade du Rennais Arnaud Kalimuendo, bien servi par Pierre Kalulu. L'Italie a répondu sur coup de pied arrêté, grâce à son capitaine Sandro Tonali qui a déposé le ballon sur la tête de l'ancien joueur de Monaco, Pietro Pellegri, pour tromper Lucas Chevalier (35e).

Une action litigieuse à la 92e minute

Mais les Français, maîtres de la possession, ont accéléré en seconde période et, après un raid d'Amine Gouiri, Bradley Barcola, dans la surface italienne, a volé le ballon dans les pieds de Destiny Udogie pour tromper le portier italien Marco Carnesecchi. Les hommes de Sylvain Ripoll ont ensuite eu quelques occasions de faire le break, mais ont manqué de justesse.

A l'inverse, ils ont dû compter sur plusieurs arrêts de Lucas Chevalier et se sont fait plusieurs frayeurs. Les Italiens, en supériorité numérique depuis la 82e minute et l'exclusion de Loïc Badé, ont cru égaliser en toute fin de match mais l'arbitre a considéré que la tête de Raoul Bellanova n'avait pas franchi la ligne, sauvée par Lukeba. Lors de sa deuxième rencontre, la France affrontera la Norvège dimanche dans le second stade de Cluj (20h45).