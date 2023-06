Euro Espoirs: Vitinha, l'attaquant de l'OM, sorti dès la pause lors de la défaite du Portugal face à la Géorgie

À l’occasion du premier match du Portugal lors de l’Euro Espoirs, l’attaquant de l’OM, Vitinha, a été sorti dès la pause après une prestation très discrète. Sa sélection s'est inclinée face à la Géorgie (0-2).

Vitinha attendra encore avant de retrouver le chemin du but. L’attaquant de l’OM, qui a marqué seulement deux fois en France depuis son arrivée à Marseille en janvier dernier, n’a pas connu plus de succès avec les Espoirs. Engagé à l’Euro avec le Portugal, il n’a pas pu empêcher son équipe de démarrer la compétition sur une défaite décevante face à la Géorgie (0-2), qui jouait à domicile.

Un seul tir non-cadré au compteur

Après avoir traversé la première période très discrètement, l’attaquant de 23 ans a été sorti par son entraîneur dès la pause. Aligné à la pointe d’un 4-4-2 avec Pedro Neto, qui évolue à Wolverhampton, il n’aura tenté qu’un tir, non-cadré, en fin de premier acte. Au cours de ses 8 premières sélections avec les Espoirs, il avait pourtant inscrit 4 buts.

"Je n'ai pas d'objectif pour l’Euro, avait-il déclaré avant la compétition. Je veux aider l'équipe et si je peux faire des passes décisives ou marquer des buts, c'est encore mieux. Si ce n'est pas le cas, j'aiderai d'une autre manière et je donnerai le meilleur de moi-même lors des matchs et des entraînements. Mon objectif personnel est de montrer toutes mes qualités quand j'en ai l'occasion".

Nuno Tavares a joué tout le match

Après cette opportunité ratée, il pourrait de nouveau avoir sa chance ce samedi face aux Pays-Bas (18h) ou bien mardi prochain contre la Belgique (18h). "Tout le monde le connaît et connaît ses qualités, avait indiqué son coach Rui Jorge avant la compétition. C'est un joueur au-dessus de la moyenne. Nous n'avons pas Gonçalo Ramos ici, mais nous avons d'autres joueurs qui, sans aucun doute, seront préparés et travailleront pour ne pas faire sentir cette différence".

À noter également la titularisation de l’autre Marseillais Nuno Tavares, en fin de prêt avec le club olympien le 30 juin prochain et qui devrait retourner à Arsenal à la rentrée. Le latéral gauche a disputé l’intégralité de la rencontre, se montrant assez actif (4 tirs tentés, 4 fautes obtenues) malgré encore quelques maladresses.