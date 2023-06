Euro Espoirs: le slalom fou du Bordelais Zuriko Davitashvili avec la Géorgie

Le joueur de Bordeaux, Zuriko Davitashvili, 22 ans, a inscrit un but sensationnel avec les Espoirs géorgiens, mardi, lors de leur dernier match de groupe de l'Euro U21 face aux Pays-Bas.

Prêté cette saison, avec option d'achat obligatoire, par le Dinamo Batumi (Géorgie) aux Girondins de Bordeaux, Zuriko Davitashvili a profité de l'Euro Espoirs pour inscrire un sacré but avec sa sélection, mardi. L'ailier des Girondins a ainsi permis aux siens d'ouvrir le score face aux Pays-Bas, et même s'ils ont finalement concédé le nul face à la formation batave (1-1), les partenaires du Bordelais ont terminé en tête de leur groupe et se sont qualifiés pour les quarts de finale, lors desquels ils défieront le deuxième du groupe C (Angleterre, République Tchèque, Israël ou Allemagne).

Le rush dévastateur de Davitashvili

Ce but de Davitashvili résulte d'un slalom dans le camp néerlandais qui a allie technique de sa part, vitesse et passivité de la défense adverse. Après un contrôle de la poitrine quasiment au milieu de terrain et excentré sur la droite, l'ailier a accéléré et repiqué dans l'axe, éliminant quatre défenseurs extrêmement passifs sur l'action avant d'ajuster le gardien Bart Verbruggen d'une frappe du gauche, à ras de terre, au point de penalty.

Auteur de 29 apparitions en Ligue 2 cette saison avec les Girondins de Bordeaux, dont 22 dans la peau d'un titulaire, le Géorgien Zuriko Davitashvili a inscrit cinq buts en championnat (dont trois au cours des six dernières journées) et délivré deux passes décisives.