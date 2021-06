Euro: inquiète face au Covid-19, l'Espagne convoque 11 Espoirs

A quelques jours de son match d'ouverture face à la Suède, lundi prochain à Séville, l'Espagne a convoqué 11 Espoirs pour rejoindre les 6 joueurs déjà présents dans une bulle sanitaire parallèle.

Luis Enrique se serait sans doute bien passé de tels événements pour la préparation de l'Euro. Dimanche dernier, deux jours après une rencontre amicale face au Portugal, Sergio Busquets a été testé positif au coronavirus. Ce qui a provoqué la colère de la Fédération, qui demandait en vain au ministère de la santé depuis des semaines, de vacciner l'ensemble des joueurs avant l'Euro. Une vaccination collective qui interviendra finalement ce mercredi.

>> Euro: les infos en direct

Mardi, la Fédération espagnole a confirmé aussi le test positif de Diego Llorente. Entre-temps, l'Espagne avait pris ses dispositions en faisant appel à 6 joueurs, dont Kepa ou Diego Albiol, réunis pour s'entraîner dans une bulle sanitaire parallèle. Jusqu'à dimanche soir, les réservistes doivent s'entraîner pour se tenir prêts en cas de forfait d'un joueur initialement convoqué dans le groupe de 24 de Luis Enrique.

Ce mercredi, la Roja a annoncé que 11 Espoirs allaient rejoindre cette bulle sanitaire parallèle. Ces Espoirs étaient déjà sur le terrain mardi, pour défier la Lituanie (victoire 4-0), en remplacement de leurs aînés mis à l'isolement après l'annonce du cas de Sergio Busquets.

Sergio Busquets et Diego Llorente sont d'ores et déjà absents pour le premier match de l'Euro, lundi prochain face à la Suède, dans une rencontre prévue à Séville. L'Espagne doit aussi retrouver le 19 juin la Pologne et la Slovaquie le 23 juin. Reste à savoir donc si Busquets et Llorente pourront au moins participer à ces deux dernières rencontres.

L'Espagne craint un cluster de cas au sein de son effectif. Pour ne prendre aucun risque, la Roja a donc fait appel à 17 joueurs supplémentaires. Cette rencontre entre l'Espagne et la Suède sera marquée en tout cas par plusieurs absences. Mattias Svanberg et Dejan Kulusevski.ont eux aussi été testés positifs dans les rangs suédois et manqueront la rencontre.

Les 17 joueurs espagnols convoqués:

Kepa (Chelsea), Raul Albiol (Villarreal), Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (Valencia CF), Brais Méndez (RC Celta) , Alvaro Fernandez (Huesca), Oscar Mingueza (FC Barcelone), Marc Cucurella (Getafe), Alejandro Pozo (Eibar), Juan Miranda (Betis Seville), Gonzalo Villar (As Rome), Brahim Diaz (AC Milan), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Yeremy Pino (Villarreal), Javier Puado (Espanyol Barcelone)