Euro: l’Anglais Jude Bellingham bat un record de précocité

Entré en fin de match contre la Croatie (victoire 1-0), l'Anglais Jude Bellingham est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à disputer l'Euro.

L’Angleterre a brisé la malédiction des premiers matches à l’Euro. Toujours battus ou tenus en échec pour leur entrée en lice dans la compétition, les Anglais l’ont cette fois emporté face à la Croatie (1-0), validant les choix surprenants de leur sélectionneur, Gareth Southgate. Loin d’être parfait dans le contenu pendant 90 minutes, ce match aura permis au patron de Three Lions de lancer dans le grand bain Jude Bellingham.

Les Anglais visent Wembley

À 17 ans et 349 jours, le milieu de terrain du Borussia Dortmund est ainsi devenu le plus jeune joueur à participer à la phase finale du championnat d'Europe, toutes nations confondues, et le plus jeune joueur anglais à participer à un tournoi majeur. Jude Bellingham a fait son apparition sur la pelouse dans les dix dernières minutes de la rencontre, à la place de l’attaquant Harry Kane.

Les Anglais recevront l’Ecosse pour un match explosif vendredi prochain, puis les Tchèques le mardi 22. Une première place dans ce groupe permettrait aux Anglais de disputer tous leurs matches à Wembley (Londres), à l'exception d'un quart de finale à Rome, et de profiter du soutien d'un public bouillant après avoir été sevré de matches internationaux dans le Temple du football depuis novembre 2019.