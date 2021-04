Dortmund-Manchester City: Guardiola bluffé par la précocité de Bellingham

Manchester City s’est qualifié pour le dernier carré de la Ligue des champions en éliminant Dortmund après un succès au Signal Iduna Park, mercredi, en quart de finale retour (1-2). Un match marqué par l’ouverture du score de Jude Bellingham. Du haut de ses 17 ans, le milieu anglais du Borussia a impressionné Pep Guardiola.

Jude Bellingham était forcément déçu, mercredi soir, sur la pelouse du Signal Iduna Park. Battu à domicile par Manchester City (1-2), Dortmund, qui s’était incliné sur le même score la semaine passée à l’Etihad Stadium (2-1), a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions. Mais le milieu de terrain du Borussia peut se consoler sur un plan personnel. En ouvrant le score face aux Citizens au quart d’heure de jeu, il est devenu le plus jeune buteur anglais de l’histoire de la C1. A 17 ans et 9 mois. Le deuxième plus jeune, toutes nationalités confondues, à marquer en quarts (derrière Bojan Krkic avec le Barça).

Au-delà de sa frappe puissante sous la barre, Bellingham, injustement privé d’un autre but à l’aller, a surtout rayonné par son volume de jeu et son aisance technique. De quoi impressionner Pep Guardiola. Interrogé au sujet de l’ancien phénomène de Birmingham, arrivé l’été dernier dans la Rhur (pour 23 millions d’euros), le coach de City n’a pas caché son admiration. "C’est un joueur fantastique. Il est tellement bon à 17 ans. Je n’arrive pas à y croire, peut-être que c’est un menteur", a déclaré l’entraîneur catalan avec le sourire.

"J’ai parlé de lui avec son entraîneur"

Avant de poursuivre son éloge: "Il y a eu un moment où il n'a pas obtenu le ballon de la part de ses défenseurs centraux. Et la manière dont il a crié pour demander ce ballon, à 17 ans, ça veut dire beaucoup (…) J’ai parlé de lui avec son entraîneur, Edin (Terzic), et il m’a dit que ce qu’on a vu lors de ces deux matchs, il le voit à chaque séance d’entraînement."

Auteur de 39 apparitions pour sa première saison en Allemagne (3 buts, 4 passes décisives), Bellingham s’est tout de suite imposé comme un élément fort de Dortmund. Malgré son jeune âge, il compte déjà 2 sélections en équipe d’Angleterre. S’il continue sur ce rythme, Gareth Southgate pourrait le convoquer avec les Three Lions afin de disputer l’Euro, dont le coup d’envoi est prévu dans moins de deux mois (du 11 juin au 11 juillet).