Euro: l'improbable concours de glissades des Autrichiens

Alors qu'ils devaient s'entraîner ce samedi à Bucarest, à la veille de leur premier match de l'Euro face à la Macédoine du Nord, les Autrichiens ont eu la surprise de découvrir des trombes d'eau. Pas grave, ils ont improvisé un improbable concours de glissades.

Un terrain et de la pluie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Voilà la recette du bonheur pour la sélection autrichienne. Alors qu'ils devaient s'entraîner ce samedi après-midi à l’Arena Nationale de Bucarest, à la veille de leur premier match de l'Euro contre la Macédoine du Nord (dimanche 18h), David Alaba et ses coéquipiers ont eu la surprise de découvrir une pelouse détrempée.

Impossible pour eux de se préparer dans ces conditions. Mais avant de quitter l'enceinte pour aller plutôt s’entraîner ailleurs, une drôle d’idée leur est venue : après tout, pourquoi pas organiser un concours de glissades ? Visiblement ravi, Christoph Baumgartner, le jeune milieu d'Hoffenheim, a montré l'exemple, plongeant la tête la première sur le gazon roumain, avant d'être imité par ses partenaires, en toute décontraction.

L'Autriche peut viser les huitièmes

Placés dans le groupe C de l'Euro avec les Pays-Bas, l'Ukraine et, donc, la Macédoine du Nord, les Autrichiens ont a priori les armes pour atteindre les huitièmes de finale. A condition de réussir leur entrée en lice à Bucarest. "La Macédoine du Nord a un bon jeu de transition et attend vos erreurs, nous devrons faire preuve de patience dans la construction du jeu. Nous aurons vraiment plus la possession que nos adversaires. Quand vous jouez contre une équipe défensive, vous devez être très patients, puis le premier but ouvre le jeu", a prévenu le sélectionneur de l'Autriche, l'Allemand Franco Foda, qui peut compter sur un groupe talentueux.

Outre Alaba, des éléments Marcel Sabitzer (RB Leipzig) et Marko Arnautovic (Shanghai SIPG) se savent attendus. L'Autriche vise cette année une première victoire dans un Euro. Elle était repartie sans succès en 2008 et 2016.