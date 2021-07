Euro 2021: Ceferin ne veut plus d'un tournoi dans toute l'Europe

Inédit et voulu par Michel Platini, le format de l'Euro 2021 aux quatre coins de l'Europe est enterré par Aleksander Ceferin. Dans une interview à la BBC, l'actuel président de l'UEFA estime que ce type d'organisation est non seulement injuste mais aussi difficile à mettre en place.

L'Euro dans toute l'Europe, cela ne se reproduira pas de sitôt. À deux jours de la finale Italie-Angleterre, prévue dimanche soir (21h00) à Wembley, Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, a fait savoir qu'il "ne soutiendrait plus" l'organisation d'une prochaine édition dans onze pays différents, comme cela a été le cas cette année.

"Je pense que c'est trop difficile. Il n'est en fait pas correct que certaines équipes doivent parcourir plus de 10.000 kilomètres et d'autres 1.000, par exemple. Ce n'est pas juste pour les supporters. Certains fans devaient être à Rome, puis à Bakou le lendemain ou quelques jours plus tard avec un vol de quatre heures et demie. C'est compliqué. C'est une idée intéressante, mais difficile à mettre en oeuvre. Je ne pense pas que nous le referons", a déclaré le dirigeant dans une interview diffusée vendredi par la BBC.