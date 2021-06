Euro: la belle initiative du Danemark pour les enfants après le choc Eriksen

Une organisation qui oeuvre en faveur des enfants danois, dont le message a été relayé par la fédération danoise de football, a donné des conseils aux parents des enfants qui auraient pu être choqués par l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen samedi.

La démarche est d’autant plus belle qu’elle est importante voire fondamentale. La Fédération danoise pense à la santé mentale de tous, et pas seulement celle de ses joueurs. C’est pourquoi elle a tenu à relayer le message de Borns Vilkar, une organisation humanitaire qui œuvre en faveur de tous les enfants du Danemark, notamment ceux qui sont les plus en difficulté.

Un message qui vise à donner des conseils aux parents des enfants présents à Copenhague, lors du match entre le Danemark et la Finlande, marqué par le spectaculaire arrêt cardiaque du milieu de terrain Christian Eriksen. Des conseils qui leur permettront de savoir comment aborder le sujet délicat avec leurs enfants, qui auraient pu être touchés par les images.

Protéger les enfants des images

"De nombreux parents ont probablement déjà parlé à leurs enfants de ce qu’il s'est passé. Mais ce genre d'images peut être difficile à sortir de son esprit, peut-on lire sur le site de Borns Vilkar. Certains enfants peuvent y penser très souvent et en être affectés pendant longtemps. D'autres n'en entendront parler qu'à l'école ou ailleurs, et auront peut-être besoin d'aide pour comprendre de quoi il s'agit. Les réactions aux expériences choquantes peuvent varier considérablement." Borns Vilkar propose ainsi tout un éventail de conseils à destination des parents auxquels elle suggère par exemple de laisser les enfants aborder librement ce sujet, quel que soit le mode d’expression.

"Parlez-en à d'autres adultes", préconise-t-elle également, tout comme elle estime nécessaire de devoir protéger les enfants face à l’afflux d’images pour qu’il "n’obtienne pas plus d’images ou d’informations qu’il n’en a déjà ou n’en a besoin". Vers la fin de la première période de Danemark-Finlande, loin du ballon et de tout adversaire, Eriksen s'est effondré brutalement sur le terrain, les yeux révulsés. Le match Danemark-Finlande avait été interrompu, tandis que les Danois, certains d'entre eux en larmes, s'étaient rassemblés pour former un cercle autour du milieu de terrain de 29 ans et le dissimuler des regards. Le match a ensuite repris et s'est soldé par une défaite des Danois (1-0).