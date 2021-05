Euro: Laporte va jouer pour l'Espagne

Comme annoncé par la presse espagnole et confirmé par RMC Sport, le défenseur français Aymeric Laporte - boudé par Didier Deschamps - a accepté de porter les couleurs de l'Espagne pour le prochain Euro (11 juin-11 juillet). A bientôt 27 ans, il lancera ainsi sa carrière internationale.

C'est ce qu'on appelle de l'autre côté des Pyrénées un "bombazo". Comme annoncé par les quotidiens madrilènes Marca et As, et confirmé par RMC Sport, le défenseur français Aymeric Laporte (26 ans) va représenter l'Espagne lors du prochain Euro, qui débutera le 11 juin prochain, dans pile un mois.

Un choix fort pour l'enfant d'Agen, qui avait été international U17 avec l'équipe de France (11 matchs), puis U18 (9 matchs), U19 (12 matchs), et Espoirs (19 matchs), mais qui n’a connu chez les A que désillusions. Et aucune sélection.

Luis Enrique devrait annoncer sa liste le 21 mai

Souvent barré par la concurrence, et pas forcément dans les petits papiers du sélectionneur, Laporte avait été appelé trois fois par Didier Deschamps. Les deux premières, en octobre 2016 puis en mars 2017, il n’avait pas été utilisé. Et juste avant la troisième, à l’été 2019, une rupture des croisés l’avait contraint au forfait. Depuis, l'arrière central de Manchester City n'a pas eu de nouvelles du staff tricolore.

Arrivé à l'Athletic Bilbao en 2010, Aymeric Laporte a découvert le monde pro avec le club basque, qu'il n'a quitté qu'en 2018. Le temps pour lui de se forger une solide réputation en Espagne. Plusieurs fois sollicité par la fédération espagnole, le gaucher semblait privilégier les Bleus il y a peu encore. Mais le temps passe, et à bientôt 27 ans, il a visiblement fini par se laisser tenter pour lancer enfin sa carrière internationale.

Toujours d'après Marca et As, la naturalisation du défenseur a été approuvée ce mardi matin au niveau administratif, et la Fifa devrait très vite valider son changement de nationalité sportive. Le timing est en effet serré, puisque le sélectionneur Luis Enrique doit théoriquement annoncer sa liste le 21 mai. L'Espagne affrontera la Suède, la Pologne et la Slovaquie en phase de poule du championnat d'Europe.