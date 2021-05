Euro: Laporte convoqué par l'Espagne, pas Sergio Ramos

Luis Enrique, sélectionneur de l'Espagne, a annoncé ce lundi une liste de 24 joueurs pour le prochain Euro, où figure notamment Aymeric Laporte, récemment naturalisé. Sergio Ramos, capitaine historique, manque lui à l'appel, en raison de ses blessures survenues au cours des derniers mois.

Comme attendu, Aymeric Laporte participera à l'Euro 2020 avec l'Espagne. Le défenseur de Manchester City a été convoqué ce lundi par le sélectionneur Luis Enrique, quelques semaines après avoir obtenu la nationalité espagnole. A 27 ans, le joueur originaire d'Agen, va pouvoir lancer sa carrière internationale, lui boudé par Didier Deschamps avec les Bleus.

Ramos renonce, blessé

Mais la grande surprise de cette liste de 24 joueurs est l'absence du capitaine historique, Sergio Ramos. Le défenseur du Real Madrid, à 35 ans, souffre en ce moment d'une blessure musculaire à la jambe gauche. 3J'ai décidé qu'il ne serait pas dans la liste parce qu'il n'a pas pu jouer cette saison, particulièrement depuis janvier", a déclaré Luis Enrique pour se justifier à propos de l'absence de Ramos.

Aucun joueur du Real à l'Euro

Ces derniers mois, Sergio Ramos avait exprimé sa volonté de disputer les Jeux olympiques de Tokyo cet été. L'absence de Sergio Ramos n'en demeure pas moins une petite sensation, lui qui a porté à 180 reprises le maillot de la Roja. Il pourra sans doute réaliser son souhait et participer aux JO avec les Espoirs espagnols.

Pour les défenseurs, Cesar Azpilicueta et Jordi Alba apporteront notamment leur expérience. Mais Nacho Fernandez n'a pas été convoqué non plus, ce qui signifie qu'aucun joueur du Real Madrid ne figure dans cette liste de l'Espagne. Pedri et Sergio Busquets représenteront eux le FC Barcelone, outre Alba. A noter que Pablo Sarabia, actuellement au PSG, a été convoqué en attaque tout comme Adama Traoré notamment, Alvaro Morata ou Ferran Torres.

Gardiens: David De Gea, Unai Simon, Robert Sanchez

Défenseurs: Jordi Alba, Cesar Azpilicueta, José Gaya, Pau Torres, Eric Garcia, Aymeric Laporte, Diego Llorente, Marcos Llorente

Milieux: Sergio Busquets, Rodri, Pedr, Thiago Alcantara, Koke, Fabian Ruiz,

Attaquants: Dani Olmo, Alvaro Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré, Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal