Euro en direct: la liste du Portugal tombe ce jeudi

Deux jours après les A, Sylvain Ripoll va annoncer ce jeudi (14h30) la liste des joueurs retenus pour disputer la phase finale de l'Euro Espoirs (quart de finale contre les Pays-Bas le 31 mai). Il sera privé de Jules Koundé, retenu avec les Bleus, mais aussi de Jeff-Reine Adelaïde et Mattéo Guendouzi. Non retenus par Didier Deschamps, Eduardo Camavinga et Houssem Aouar postulent, tout comme Moussa Diaby.