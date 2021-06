Euro: le Marseillais Arek Milik déclare forfait avec la Pologne

Arkadiusz Milik ne disputera pas l’Euro. La Pologne a annoncé ce lundi soir le forfait de l’attaquant marseillais en raison d’une blessure à un genou.

Il devait s’envoler pour Saint-Pétersbourg. Mais Arkadiusz Milik va finalement reprendre la direction de Marseille. L’attaquant polonais de l’OM (27 ans, 59 sélections) a été contraint de déclarer forfait pour l’Euro (11 juin-11 juillet), ce lundi soir, à une semaine de l’entrée en lice de son équipe nationale en Russie, face à la Slovaquie (14 juin). Les joueurs de Paulo Sousa affronteront ensuite l'Espagne le 19 juin, à Séville, puis la Suède le 23 juin, à nouveau à Saint-Pétersbourg, dans le groupe E. Malgré deux semaines de soins, Arek Milik souffre encore du genou gauche, après avoir été touché le 23 mai lors du dernier match de la saison de Ligue 1 avec l’OM, sur la pelouse de Metz (1-1).

Encore des douleurs lors du dernier test

Si la Fédération polonaise indique que "la blessure diagnostiquée après son arrivée au camp d’entraînement n’était pas grave", le dernier test passé ce lundi n’a pas été concluant. "Les symptômes qu'il a ressentis pendant les courses et les recherches supplémentaires qui ont suivi ont confirmé que la blessure ne permet toujours pas au joueur de s'entraîner pleinement ou de jouer des matchs", a-t-elle indiqué. La décision a été prise en accord avec le sélectionneur, Paulo Sousa, et le staff médical. Le Marseillais a quitté le rassemblement de la Pologne, à Opalenica.

Paulo Sousa a décidé ne pas appeler de joueur en renfort, après le forfait d’Arek Milik. Il peut évidemment compter sur Robert Lewandowski, la superstar du Bayern Munich. Mais ses remplaçants, Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Karol Swiderski (PAOK Salonique) et Jakub Swierczok (Piast Gliwice), sont très loin d’offrir les mêmes garanties. C’est donc un coup dur pour la Pologne de perdre l’attaquant de l’OM, qui avait réussi son pari de retrouver du temps de jeu après son arrivée en janvier. Après ses vacances et sa convalescence, Arkadiusz Milik sera peut-être disponible plus tôt que prévu cet été au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus.