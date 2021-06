Mercato: c’est bouclé pour Gerson à l’OM

Comme annoncé par RMC Sport ce vendredi, le transfert de Gerson à l’OM interviendra bien lors du mercato estival. Un accord a été trouvé entre toutes les parties et le milieu brésilien pourrait être officialisé en juillet.

Vendredi, RMC Sport annonçait que c’était quasi bouclé pour l’arrivée de Gerson à l’OM. Un accord était sur le point d’être trouvé entre Flamengo et le club de Ligue 1. C’est désormais fait, tout est bouclé pour le transfert du joueur brésilien de 24 ans.

Le milieu de terrain, passé par l'AS Rome et la Fiorentina entre 2016 et 2019, va donc retrouver l’Europe et va s’engager à Marseille pour cinq saisons jusqu’en juin 2026.

Un transfert autour de 20M€

Si les derniers détails restaient encore à régler, c’est fait. Selon les éléments des journaux La Provence et L’Equipe, le montant du transfert oscillerait autour de 20 millions d’euros, avec divers bonus et un pourcentage à la revente. De quoi offrir une belle plus-value à Flamengo pour l’espoir auriverde recruté en 2019 contre près de 12 millions d’euros.

Convaincu à l’idée de rejoindre l’OM, Gerson espérait rester encore quelques semaines au Brésil pour y disputer les huitièmes de finale de Copa Libertadores contre les Argentins de Defensa y Justicia le 15 puis le 22 juillet. Mais selon le média brésilien Globoesporte, Flamengo souhaiterait le garder jusqu’à début juillet. De son côté, l’OM serait prêt à le libérer pour les Jeux olympiques de Tokyo (du 23 juillet au 8 août).

Un transfert qui pourrait être officialisé en juillet

Avec le prometteur Gerson, Jorge Sampaoli et l’OM sont plus proches que jamais de tenir leur première recrue estivale. Mais aucune annonce officielle ne devrait intervenir avant que le joueur formé à Fluminense ne se rende à Marseille en juillet pour y passer sa visite médicale.

Si le dossier Gerson touche à sa conclusion, Pablo Longoria et la direction phocéenne continuent de travailler pour Thiago Almada. Ciblé par le coach marseillais, l’agent du milieu offensif argentin s'est rendu en France pour rencontrer le président olympien. Si le joueur de 20 ans veut aller à l’OM, il n’y a aucun accord avec Velez Sarsfield, comme expliqué par RMC Sport.