Euro: l’Allemagne atomise la Lettonie à une semaine du choc face aux Bleus

L’Allemagne s’est offert une promenade de santé face à la Lettonie, ce lundi à Düsseldorf, en match de préparation à l’Euro (7-1). A une semaine d’accueillir l’équipe de France à l’Allianz Arena de Munich, les joueurs de Joachim Löw ont réalisé un festival offensif.

Une bonne dose de confiance. A défaut d’un adversaire à la hauteur. Pour son dernier match de préparation à l’Euro, l’Allemagne s’est baladée face à une faible équipe de Lettonie, ce lundi à Düsseldorf (7-1). Au terme d’un match aux allures d’entraînement, la Mannschaft n’a pas eu à forcer son talent pour atomiser la 138e nation au classement Fifa (entre la Tanzanie et la Birmanie). Avec sept buteurs différents.

Dans une Merkur Speil-Arena en partie garnie, les joueurs de Joachim Löw ont mis une vingtaine de minutes à faire trembler les filets adverses, grâce au premier but en sélection de Robin Gosens, le latéral gauche de l’Atalanta Bergame. Avant de faire tomber un véritable déluge sur les cages lettones.

Havertz remuant, Werner décisif en sortie de banc

Ilkay Gündogan, auteur d’une lourde frappe à l’entrée de la surface, Thomas Müller et Serge Gnabry se sont chargés d’affoler le tableau d’affichage. Avant que Timo Werner et Leroy Sané, entrés à la mi-temps, marquent également. Le tout complété par un csc de Robert Ozols, le gardien de la Lettonie, qui a réduit la marque grâce à une belle inspiration d’Aleksejs Saveljevs. Très remuant sur le front de l’attaque, Kai Havertz, auteur de plusieurs passes décisives, a marqué des points, dans la foulée de son but en finale de la Ligue des champions avec Chelsea (1-0 face à Manchester City).

De quoi permettre à l’Allemagne de boucler sa préparation à l’Euro avec de bonnes ondes, pour la 100e sélection de Manuel Neuer. Même si l’ampleur du résultat est évidemment à nuancer. Face à l’équipe de France, l’adversité sera tout autre le 15 juin, lors du premier match du groupe F. Ce sera à l’Allianz Arena de Munich. Entre-temps, les Bleus défieront la Bulgarie, ce mardi au Stade de France (21h10). Pour une dernière répétition générale, avant le grand frisson.