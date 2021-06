Euro: le top 10 des stars les plus suivies sur les réseaux, avec trois Français

A la veille du début de l’Euro, Bild a publié le classement des joueurs européens les plus suivis sur les réseaux sociaux. Sans surprise, Cristiano Ronaldo arrive largement en tête. Mais trois Français se glissent dans le top 10.

Il y a un monde d’écart entre Cristiano Ronaldo et ses concurrents. A l’échelle du continent en tout cas. Avec son palmarès, ses records, sa longévité et son aura, l’attaquant portugais est (de très loin) le joueur le plus suivi sur les réseaux sociaux. A la veille du début de l’Euro, Bild publie le top 10 des stars de la compétition les plus populaires dans ce domaine. Et le quintuple Ballon d’Or écrase littéralement la concurrence. En prenant en compte ses profils Instagram, Twitter et Facebook, CR7 cumule près de 517 millions d’abonnés. Soit plus de cinq fois plus que Gareth Bale, l’ailier gallois du Real Madrid, qui arrive en deuxième position avec 96 millions de followers.

Paul Pogba, le premier Français de ce classement, est sur le podium avec ses 72 millions de suiveurs. Le milieu de terrain de Manchester United devance Kylian Mbappé, son partenaire chez les Bleus. En progression constante depuis la Coupe du monde 2018, l’attaquant du PSG affiche 64 millions d’abonnés cumulés. Juste derrière, on retrouve Antoine Griezmann. Le joueur du FC Barcelone pèse 57 millions de followers. Il partage la 5e place avec Toni Kroos, le milieu de terrain allemand du Real Madrid.

Deux gardiens dans le classement

Robert Lewandowski, l’attaquant polonais du Bayern Munich (41,1 millions), Luka Modric, le milieu de terrain du Real Madrid (38,7 millions), David De Gea, le gardien espagnol de Manchester United (36,1 millions) et Manuel Neuer, le portier allemand du Bayern Munich (31,7 millions) complètent ce top 10.

Le top 10 des joueurs de l’Euro les plus suivis sur les réseaux

1. Cristiano Ronaldo (517 millions)

2. Gareth Bale (96 millions)

3. Paul Pogba (72 millions)

4. Kylian Mbappé (64 millions)

5. Antoine Griezmann (57 millions)

- Toni Kroos (57 millions)

7. Robert Lewandowski (41,1 millions)

8. Luka Modric (38,7 millions)

9. David De Gea (36,1 millions)

10. Manuel Neuer (31,7 millions)