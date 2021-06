Euro: malgré les critiques, les Anglais continueront à s'agenouiller contre le racisme

Malgré des huées entendues lors du match amical remporté contre l'Autriche, la sélection anglaise va continuer à poser le genou à terre au début de ses rencontres. Gareth Southgate, le sélectionneur, l'a annoncé avant le deuxième test contre la Roumanie.

"Nous sommes plus déterminés que jamais à s'agenouiller", a assuré Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre. Ces propos tenus samedi surviennent en réaction aux huées entendues lorsque les joueurs ont posé le genou à terre au coup d'envoi du match amical contre l'Autriche (1-0), dans le cadre du mouvement Black Lives Matter contre le racisme.

"Nous pouvons accepter qu'il y ait une réaction critique, mais nous allons l'ignorer et aller de l'avant", a lancé le sélectionneur, selon une retranscription de la BBC. Il a aussi demandé aux détracteurs de faire preuve d'empathie vis-à-vis des joueurs: "Certains devraient se mettre à la place de ces jeunes joueurs. Comment se sentiraient-ls si leur enfant était dans cette situation?"

Après le match de mercredi contre l'Autriche, auquel environ 7.000 personnes avaient assisté, Gareth Southgate avait déploré que "certaines personnes ne comprennent pas le message". Il avait ajouté: "Je suis content que les huées aient été recouvertes par la majorité de la foule, mais on ne peut pas faire comme si ce n'était pas arrivé".

Une habitude en Angleterre

Les joueurs de l'Angleterre poseront donc le genou à terre dimanche en fin d'après-midi, à l'occasion du match amical prévu contre la Roumanie (18h00). Il s'agit de la dernière rencontre test pour les Three Lions, qui démarrent l'Euro le 13 juin contre la Croatie. Ils feront ensuite face à l'Écosse le 18, puis la République Tchèque le 22.

En Angleterre, le genou à terre - geste du footballeur américain Colin Kaepernick, devenu popularisé aux États-Unis après la mort de George Floyd - avant le début des matchs est devenu une habitude en championnat et dans les compétitions européennes. Wilfried Zaha, attaquant de Crystal Palace, a toutefois déclaré en février qu'il ne souhaitait plus s'agenouiller. "J'ai grandi avec mes parents qui m'ont appris à être fier d'être noir, quoiqu'il arrive, et je pense qu'on devrait garder la tête haute", avait-il argumenté.