Préparation Euro: l'Angleterre assure, les Pays-Bas et l'Allemagne accrochés, doublé pour Depay

Comme l’équipe de France, plusieurs sélections disputaient des matchs amicaux ce mercredi, pour monter en pression à quelques jours du coup d’envoi de l’Euro. L'Angleterre a fait le minimum syndical face à l'Autriche, les Pays-Bas et l'Allemagne ont été accrochés.

Les Pays-Bas accrochent un nul heureux grâce à Depay

Dans un 5-3-2 expérimental, les Pays-Bas ne se sont pas forcément rassurés ce mercredi soir face à l'Écosse, avant l'Euro. Avec les forfaits annoncés de Jasper Cillessen (Covid-19) et de Virgil Van Dijk (trop court après sa rupture des ligaments croisés), Frank De Boer a profité de cette rencontre amicale pour procéder à quelques changements dans sa composition de départ.

Le jeune défenseur de l’Ajax, Jurrien Timber, débutait pour la première fois sous le maillot des Oranje. Mais les Néerlandais vont être les premiers à se faire surprendre. Sur une relance hasardeuse, Jack Hendry se saisit du ballon et vient tromper Tim Krul.

Mais la réaction des Pays-Bas ne va pas se faire attendre. Sur une bonne remise de Georginio Wijnaldum, Memphis Depay s'offre un joli but sur une volée maîtrisée. Annoncés dans le viseur du FC Barcelone, les deux hommes ont permis aux Pays-Bas de recoller au score.

Accrocheurs et efficaces, les Écossais ont repris l'avantage peu après l'heure de jeu. Sur un modèle de contre-attaque, Andrew Robertson délivre un centre parfait pour Kevin Nisbet, qui inscrit son premier but en sélection. Avec beaucoup de difficulté à se montrer dangereux, les Pays-Bas ont attendu les dernières minutes pour revenir au score, une nouvelle fois grâce à Memphis Depay, l'homme providentiel, sur coup franc direct. Les Oranje n'ont pas véritablement envoyé de signaux positifs à 11 jours de leur entrée à lice à l'Euro face à l'Ukraine (13 juin).

L'Allemagne et le Danemark se neutralisent

Premier adversaire de l'équipe de France à l'Euro, l'Allemagne n'est pas parvenue à s'imposer face au Danemark. Les joueurs de Joachim Low ont pourtant tenté, beaucoup tenté. Avec 10 tirs déclenchés en première période, les Allemands sont rentrés aux vestaires sur un score nul et vierge de 0-0.

Sans Kroos, Goretzka, Gundogan et Havertz, l'éclaircie est venue de Florian Neuhaus, dans un style de renard des surfaces. Le milieu du Borussia Monchengladbach a marqué des points, se montrant à son avantage dans le jeu et ponctuant sa bonne prestation d'un second but en sélection.

Mais cela n'allait pas suffir à l'Allemagne. Sur une merveille d'ouverture de Christian Eriksen, Yannick Poulsen a trompé la vigilance de Manuel Neuer, permettant au Danemark de revenir dans la partie. Bien en place, les Danois ont tenu tête à cette sélection allemande, qui disputera un deuxième match amical face à la Letonnie (7 juin) avant de défier l'équipe de France (15 juin).

Le minimum syndical pour l'Angleterre

Autre rendez-vous de la soirée, l'Angleterre démarrait sa préparation en vue de l'Euro par une rencontre face à l'Autriche. Dans une composition- qui ne sera pas celle que Gareth Southgate alignera dans quelques jours, avec notamment Jesse Lingard qui quittera le rassemblement avant l'Euro - les Anglais ont fait le job.

Grâce à un but de Bukayo Saka peu avant l'heure de jeu, les Three Lions ont pris la main leurs homologues autrichiens. Le jeune ailier d'Arsenal inscrivait son premier but en sélection, lui qui avait été convoqué pour la première fois lors de l'automne dernier.

Les Anglais auront l'occasion de confirmer leur bonne dynamique face à la Roumanie dans quatre jours avant d'entrer en lice face au dernier finaliste de la coupe du Monde 2018, la Croatie (13 juin). Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure de Trent Alexander-Arnold.