Crystal Palace: Zaha refuse de s'agenouiller, une première depuis le début du mouvement

Wilfried Zaha ne s'est pas agenouillé avant le coup d'envoi du match entre Crystal Palace et West Brom, ce samedi. C'est une grande première depuis de le début de cette initiative en Premier League, consécutive au mouvement Black Lives Matter.

Wilfried Zaha a joint la parole aux actes. Il y a trois semaines, l'attaquant de Crystal Palace confiait vouloir arrêter de s'agenouiller pour lutter contre le racisme, jugeant ce geste "dégradant". Blessé, l'Ivoirien n'avait pas débuté un seul match depuis le 8 février dernier.

Ce samedi, pour son grand retour dans le onze, il est resté debout au milieu des autres acteurs de la partie au moment du coup d'envoi. "J'ai grandi avec mes parents qui m'ont appris à être fier d'être noir, quoiqu'il arrive, et je pense qu'on devrait garder la tête haute", expliquait-il au Business Football Summit, organisé par le Financial Times, le 19 février dernier.

"On s'isole avec ces gestes qui ne fonctionnent pas"

"On essaie de montrer qu'on est égaux, mais en réalité, on s'isole avec ces gestes qui ne fonctionnent pas", avait poursuivi Zaha. "Ce n'est plus suffisant selon moi." Dans cette même prise de parole, le joueur des Eagles invitait plutôt les footballeurs à s'inspirer de l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, qui s'est engagé dans différentes causes ces derniers mois.

Avant Zaha, les joueurs de Brentford, qui luttent pour l'accession en Premier League cette saison, avaient eux aussi annoncé qu'ils comptaient arrêter de mettre un genou à terre avant les rencontres.