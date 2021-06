Euro: Mancini cite la France comme favorite mais croit à la surprise italienne

Roberto Mancini, sélectionneur de l’Italie, encense l’état d’esprit de ses joueurs qu’il imagine capables de créer la surprise lors de l’Euro, même s’il cite trois autres favoris, dont la France.

Deux victoires 3-0 et une qualification pour les huitièmes de finale. L’Italie marque les esprits à l’Euro et s’invite parmi les prétendants sérieux à la victoire finale. Roberto Mancini, sélectionneur, reconnait que ses troupes ont encore une marge de progression et un petit déficit de vécu commun par rapport à ses trois favoris de la compétition. Mais il veut croire à une surprise.

"Dans cet Euro, nous avons la France, le Portugal, la Belgique, a-t-il énuméré après la victoire très convaincante face à la Suisse (3-0) mercredi. Il y a une équipe championne du monde, une championne d’Europe, une autre qui numéro un au classement Fifa. Ce sont des équipes qui ont grandi avec le temps et qui sont plus avancées que nous. Mais dans le football, tout peut arriver."

"La France nous est supérieure mais l’Italie peut grandir"

"La chance que j'ai, c'est d'avoir de bons joueurs, a-t-il ajouté. J'essaie de leur expliquer mes pensées. Nous sommes tous ensemble et jusqu'à présent, ils ont tous été très bien. Beaucoup de joueurs sont jeunes, n'ont pas encore joué les Coupes d'Europe et ont beaucoup de marge de progression." Dans des propos rapportés par Tuttosport, il a précisé sa pensée. "La France nous est supérieure (…) mais je le répète, l’Italie peut grandir."

Première équipe qualifiée pour les huitièmes, l’Italie peut égaler son record d’invincibilité de 30 matchs consécutifs sans défaite.