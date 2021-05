Euro: Maracineanu répond aux critiques sur l’hymne des Bleus chanté par Youssoupha

Le rappeur Youssoupha a été choisi par la FFF pour incarner l’hymne des Bleus pour l’Euro (11 juin-11 juillet). Critiqué par le vice-président du Rassemblement national, ce choix a été défendu par la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu.

Le rappeur Youssoupha a signé l’hymne de l’équipe de France de football, qui débutera son Euro (11 juin-11 juillet) contre l’Allemagne le 15 juin prochain. Un choix qui a fait parler dans la classe politique alors que le Rassemblement national (RN), par la voix de son numéro deux Jordan Bardella, a estimé ce jeudi sur France Info que la Fédération française de football (FFF) avait "cédé à une partie racaille de la France". Interrogée sur BFM TV, la ministre déléguée Roxana Maracineanu lui a répondu.

"Répandre des idées de séparatisme, de haine et de violence dans notre société"

"Youssoupha est un chanteur militant qui dénonce le racisme et qui est pour la diversité. Cela tombe bien parce que le sport partage ces valeurs, et plus spécifiquement la Fédération française de football, qui défend, dans son équipe de France qualifiée pour l'Euro, cette pluralité, cette représentativité des différents visages de la France, explique-t-elle. Et cela tombe bien puisque Youssoupha met le maillot et le drapeau de l'équipe de France comme un trait d'union entre tous ces joueurs qui participeront à l'Euro."

Intitulé "Ecris mon nom en Bleu", cet hymne est "en accord avec nos valeurs", estime la Ministre, "celles de dénoncer le racisme et de promouvoir la diversité". "Evidemment de mon point de vue, c’est un bon choix. Quand vous dites que monsieur Bardella dénonce ce choix, je dis plutôt qu’il le récupère pour encore une fois répandre des idées de séparatisme, de haine et de violence dans notre société."