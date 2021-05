Euro: pour le sélectionneur du Portugal, le retour de Benzema est une "bonne nouvelle"

Après l'annonce de sa liste pour l'Euro, Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, a exprimé sa satisfaction de pouvoir affronter Karim Benzema dans le groupe F de l'Euro.

Le retour de Karim Benzema en équipe de France fait aussi des heureux en-dehors des frontières hexagonales. Au Portugal, le sélectionneur Fernando Santos, qui fera face aux Bleus dans le groupe F de l'Euro, a qualifié ce jeudi de "bonne nouvelle" la présence de l'attaquant du Real Madrid.

"Jouer contre les meilleurs est toujours une bonne nouvelle", a ajouté le technicien de 66 ans, tout en relativisant ce nouvel atout français. "Je ne vais pas m'inquiéter, a-t-il prévenu. Le Portugal n'a aucune crainte. Comment pourrait-on se présenter comme des prétendants et ensuite avoir peur de nos adversaires? Le respect est mutuel, et le Portugal a commencé à être respecté pour la qualité de son équipe et de ses joueurs". Fernando Santos n'a pas manqué de relever aussi que le Portugal pouvait "aussi compter sur un joueur qui a marqué 29 buts en moins de matchs", en référence à Cristiano Ronaldo.

La surprise Gonçalves

Dans la liste de Fernando Santos, Pedro Gonçalves est la seule nouveauté parmi les 26 Portugais convoqués. L'attaquant de 22 ans évoluant au Sporting Portugal, sacré meilleur buteur du championnat portugais avec 23 buts, a été récompensé de sa saison avec son club, devenu champion pour la première fois depuis 2002, de même que ses coéquipiers, le jeune latéral gauche Nuno Mendes et le milieu défensif Joao Palhinha.

Placé dans le très relevé groupe F en compagnie de la France, championne du monde en titre, de l’Allemagne et de la Hongrie, le Portugal jouera deux fois à Budapest, d'abord contre les Hongrois le 15 juin puis le 23 juin face aux Bleus pour un remake de la finale de l’Euro 2016 gagnée par les Portugais au Stade de France. Entre ces deux matches, le vainqueur de la Ligue des nations 2019 se déplacera à Munich le 19 juin pour y affronter l’Allemagne.