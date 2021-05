Coupe d'Italie: la Juve sauve (un peu) sa saison avec un titre, un trophée inédit pour Ronaldo

En difficulté en Serie A et pas assurée de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, la Juve a remporté ce mercredi la Coupe d'Italie, en battant l'Atalanta en finale (2-1).

Un titre et un peu de sourire pour Andrea Pirlo. En galère cette saison en Serie A et pas encore assurée de figurer dans le top 4 - synonyme de place en Ligue des champions, la Juve a décroché le titre en Coupe d'Italie ce mercredi, aux dépens de l'Atalanta (2-1). Il s'agit du 14e trophée des Turinois dans la compétition. Ils n'y avaient plus goûté depuis l'édition 2018 (la Lazio puis Naples avaient remporté les deux dernières éditions).

Une première pour Ronaldo

C'est la première Coupe d'Italie remportée par un certain Cristiano Ronaldo, qui a désormais gagné tous les trophées possibles en Italie. C'est aussi le deuxième titre de la saison pour la Juventus, après celui en Supercoupe d'Italie.

Dejan Kulusevski (31e) et Federico Chiesa (73e) ont un peu de joie à la Juve, tandis que l'Atalanta avait égalisé en fin de première période par Ruslan Malinovskyi (41e), dans un match animé et plaisant. Les Bianconeri s'en sortent même plutôt bien compte tenu de la fin de match, avec des joueurs de Bergame qui auront cru jusqu'au bout égaliser.

Ce sacre est aussi un symbole et un joli cadeau: celui fait à Gianluigi Buffon, titulaire pour cette finale et qui, à 43 ans, va quitter les rangs de la Juve. Reste à savoir s'il s'agit aussi d'un cadeau d'adieu à Andrea Pirlo, dont le poste d'entraîneur est menacé depuis plusieurs semaines...