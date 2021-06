Euro: Ronaldo s’offre un nouveau record lors de Hongrie-Portugal

Le Portugal va jouer son premier match de l’Euro ce mardi en Hongrie (18h). L’occasion pour Cristiano Ronaldo d’entrer un peu plus dans la légende, en devenant le premier joueur à disputer cinq éditions de l’Euro.

Il était déjà là en 2004. Et il avait même marqué lors du match d’ouverture face à la Grèce (1-2). Dix-sept ans plus tard, Cristiano Ronaldo est toujours présent en équipe du Portugal. Et c’est même lui qui porte le brassard à l’heure d’affronter la Hongrie, ce mardi à Budapest (18h), pour le premier match de son équipe à l’Euro. L’occasion pour la star de 36 ans d’entrer un peu plus dans la légende en disputant le cinquième Euro de sa carrière. Une première dans l’histoire du foot. De quoi laisser dans son rétro des mythes comme Zinedine Zidane, Gianluigi Buffon ou Zlatan Ibrahimovic (quatre Euro).

Ce match face aux Hongrois va également permettre à CR7 d’améliorer son propre record de matchs joués dans la compétition (21). Pour distancer un peu plus Bastian Schweinsteiger, l’ancien milieu de terrain de l’Allemagne (18). L’attaquant de la Juventus est aussi le seul joueur à avoir scoré dans quatre Euro différents. Et il compte bien ajouter une cinquième campagne à son record.

Le record de buts de Platini dans le viseur

Histoire de battre au passage le record de buts de Michel Platini, établi lors de la seule édition 1984 (9). Ronaldo en est pour l’instant à 8. Deux buts dans le tournoi lui permettront de dépasser l’ex-n°10 des Bleus. S’il en inscrit cinq, le quintuple Ballon d’Or (104 réalisations avec le Portugal) rejoindra également l’Iranien Ali Daei au rang de meilleur buteur de l’histoire en équipe nationale (109).

En revanche, il devra encore patienter avant d’égaler l’Égyptien Ahmed Hassan, joueur le plus capé de l’histoire des sélections (184). Depuis ses débuts en août 2003, Ronaldo a porté le maillot de la Selecçao à 175 reprises. Même s’il atteint la finale de cet Euro, il ne jouera que huit matchs cet été. Ce ne sera sans doute que partie remise.