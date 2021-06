Russie-Danemark en direct: les Danois trouvent la faille

Russie-Danemark, coup d'envoi à 21h !

Bonsoir à tous et bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct la rencontre du groupe B entre la Russie et le Danemark ! Coup d'envoi à 21h ! Alors que la Belgique est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, la bataille va faire rage pour les dernières places du groupe. Tout est encore possible pour les trois autres équipes. Avant le coup d’envoi, la Russie (2e avec 3 points) est en meilleure position devant la Finlande (3e, 3 points), opposée à la Belgique. Le Danemark, dernier avec aucun point, a encore un espoir et jouera tout dans un match de la mort contre la Russie.