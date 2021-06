Euro: suivez le match d'ouverture Turquie-Italie et la cérémonie en direct

Qu'attendre de la cérémonie d'ouverture ?

Avant le coup d'envoi, il y aura évidemment une cérémonie d'ouverture, malgré le contexte sanitaire. Pour l'occasion, une performance virtuelle réunissant le DJ Martin Garrix et les figures de U2 Bono et The Edge est prévue. On leur doit d'ailleurs la chanson de l'Euro.