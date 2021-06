Turquie-Italie, les premières compos de l'Euro: Florenzi titulaire face à Yilmaz, Verratti absent

L’Euro débute ce vendredi soir à Rome (21 heures) avec une confrontation entre l’Italie et la Turquie. Les Italiens alignent le Parisien Alessandro Florenzi et son - probable - futur coéquipier, Gigio Donnarumma. Insuffisamment remis du genou droit, Marco Verratti n'est pas sur la feuille de match.

Cette fois, on y est: l’Euro débute enfin. La compétition continentale, décalée d’un an à cause de la pandémie, est lancée ce vendredi soir avec un premier duel dans le groupe A entre la Turquie et l’Italie, qui aura la chance de jouer ses trois rencontres de poule à domicile au Stadio Olimpico. Une rencontre prévue à 21 heures, juste après la cérémonie d’ouverture devant les 15 000 spectateurs présents à Rome.

Absente de la dernière Coupe du monde, la Squadra Azzura de Roberto Mancini s’avancera avec une envie débordante dans ce championnat d’Europe, où elle occupe une bonne place parmi les favoris annoncés. Et aura à cœur de commencer par une victoire avant d’affronter la Suisse et le pays de Galles, dans un groupe assez homogène.

Immobile mène l’attaque de la Nazionale

La charnière transalpine est composée des vétérans Giorgio Chiellini (36 ans) et Leonardo Bonucci (34 ans), alignés devant le probable futur parisien Gianluigi Donnarumma. Le latéral du PSG Alessandro Florenzi débute dans le couloir droit, tout comme le buteur de la Lazio, Ciro Immobile. Marco Verratti est encore trop juste pour démarrer, lui qui se remet d’une lésion du ligament collatéral médial du genou droit. Il devrait être présent lors du prochain match de sa sélection, mercredi prochain contre la Suisse (21 heures).

La Turquie, qui n’était pas sortie de sa poule lors du dernier Euro, sera tout de même emmenée par un groupe de qualité, et notamment son attaquant vedette, le Lillois Burak Yılmaz. Le "Roi Burak", étincelant cette saison en Ligue 1, débute et sera notamment accompagné dans le onze turc de ses deux coéquipiers en club, Zeki Çelik et Yusuf Yazıcı. Le milieu de l’AC Milan Hakan Çalhanoğlu est titulaire, tandis que la charnière centrale Demiral (Juventus)-Söyüncü (Leicester) pourrait donner du fil à retordre à l’attaque de la Nazionale.

Les compositions de départ:

Turquie: Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Meras - Tufan, Yokuslu, Yazici - Karaman, Yilmaz, Calhanoglu.

Italie: Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Immobile, Insigne.