Real: la nouvelle petite pique de Florentino Pérez sur la prolongation de Mbappé au PSG

Le président du Real Madrid a lâché une petite phrase sur Kylian Mbappé après son interview accordée au Chiringuito. Et pour cause, elle était adressée à des supporters. Sauf que Florentino Pérez était filmé. Passée inaperçue dans un premier temps, elle circule pas mal sur les réseaux sociaux depuis.

Le président du Real Madrid Florentino Pérez a la rancune tenace. Depuis que l’attaquant parisien Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son aventure avec le Paris Saint-Germain, le dirigeant espagnol se montre impitoyable chaque fois que l’occasion lui est donnée de critiquer ce choix. Par voie de presse ou en public, Florentino Pérez sait faire passer des messages. Tout juste sorti des studios où il venait de donner sa première grande interview sur le sujet à Chiringuito, mercredi dernier, alors qu’il ne s’était pas exprimé publiquement sur le transfert avorté de Mbappé jusqu’alors, le patron du Real Madrid en a rajouté une couche auprès des quelques supporters qui patientaient sur le parking.

A un supporter qui lui faisait jurer de ne plus jamais essayer de recruter Mbappé, Florentino Pérez a esquissé un sourire avant d’asséner cette curieuse répartie: "Le pauvre, il doit déjà regretter."

Pour Florentino Pérez, Kylian Mbappé a cédé à "des pressions politiques et économiques" avant de s’engager en faveur du Paris Saint-Germain jusqu’en 2025. "Cela, plus l'argent et le leadership sportif, l'a fait changer d'avis. Quand on se retrouve dans une situation de panique comme celle-là, on essaie de s'en sortir par tous les moyens, je le comprends même, parce que ce n'est pas facile de recevoir un appel du président de la République", a poursuivi le dirigeant auprès du Chiringuito.

"La vie prend mille tours"

Si la presse madrilène, furibonde, avait assuré que la porte serait à tout jamais fermée à Kylian Mbappé, Florentino Pérez n’a pas été aussi catégorique cette semaine, ouvrant même la porte à une réconciliation future, dont il a fixé les conditions. "Pas maintenant, parce que ce Mbappé n’est pas mon Mbappé", a-t-il tenu à préciser d’emblée, avant de se montrer plus clément avec la star de l’équipe de France et du PSG: "Maintenant, si ça change, la vie prend mille tours", a-t-il dit, insistant sur le fait qu'"aucun joueur dans toute l'histoire du Real Madrid n'a été au-dessus des autres".

Mbappé s'étant engagé jusqu'en 2025 sur les bases d'un nouveau projet, dont il est l'instigateur, il ne devrait pas rejoindre le Real Madrid avant au moins deux ans. Le temps pour Florentino Pérez de se libérer de la rancoeur à l'égard d'un joueur qu'il pensait être le sien il y a encore un mois.