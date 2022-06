Mercato: le PSG passe à l’action pour le Lillois Renato Sanches

Comme révélé par Le 10 Sport ce samedi, le PSG s'active pour le milieu de terrain du LOSC Renato Sanches. Les discussions avec l'entourage de l'international portugais ont débuté.

Ça bouge au Paris Saint-Germain. Comme annoncé par ce samedi par Le 10 Sport, des négociations sont en cours entre le PSG et l'entourage de Renato Sanches. Le club de la capitale vient de lancer l'opération pour s'attacher les services du milieu de terrain du LOSC. Les discussions progressent avec, à la manœuvre, le nouveau conseiller sportif Luis Campos. L'AC Milan resterait à l'affût et serait le plus gros concurrent de Paris dans ce dossier.

>> Le mercato en direct

Lille ouvert à un départ?

Arrivé à Lille en 2019 en provenance du Bayern Munich, Renato Sanches, 24 ans, est sous contrat jusqu'en 2023. Après sa saison manquée, le Losc a besoin de vendre des joueurs au mercato estival. Le club nordiste pourrait donc être ouvert à une vente de son milieu de terrain cet été.

Alors que le dossier du futur entraîneur n'est pas encore réglé, le PSG s'active sur un autre milieu de terrain. La direction parisienne s'intéresse de près au jeune joueur du FC Porto Vitinha. Le néo-international portugais (3 sélections) dispose d'une clause de départ de 40 millions d'euros. Reste à savoir si Paris est disposé à investir autant sur le jeune Portugais.