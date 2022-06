Equipe de France: les Bleuets renversent les Pays-Bas et remportent l'Euro U17

Grâce à un doublé du latéral havrais Saël Kumbedi, la France a renversé les Pays-Bas en finale (2-1) pour remporter l'Euro des moins de 17 ans ce mercredi en Israël. La génération 2005 est la troisième à gagner cette compétition après les titres de 2004 et 2015.

Impossible de savoir où ils évolueront dans trois, cinq ou dix ans. S’ils évolueront dans les plus grands clubs d'Europe ou s'ils végéteront en division inférieure. Seule certitude : ils auront pour toujours une très belle ligne à leur palmarès. Les Bleuets de la génération 2005 ont décroché ce mercredi l'Euro des moins de 17 ans. C'est le troisième titre de la France dans cette compétition après les victoires en 2004 (Ménez, Ben Arfa, Nasri, Benzema...) et 2015 (Upamecano, Ikoné, Reine-Adélaïde...). Bourreaux des Pays-Bas en finale (2-1), après avoir été menés au score, les coéquipiers d'El Chadaille Bitshiabu, Lisandru Olmeta et Elyaz Zidane (entré en cours de jeu) peuvent remercier Saël Kumbedi, héros d'un jour grâce à son incroyable doublé.

Habitués à démarrer fort leurs rencontres, les Bleuets ont reproduit le même scénario pour cette finale organisée dans la ville de Netanya, en Israël. Comme en phase de groupes, comme en quarts face à l’Allemagne (1-1, 4-3 tab), comme en demi-finale contre le Portugal (2-2, 6-5 tab), ils ont imposé d’entrée une grosse pression. Mais il leur a manqué un brin de réussite pour ouvrir le score. A deux reprises, les montants ont sauvé les Pays-Bas : une première fois sur un coup franc du capitaine et attaquant rennais Mathys Tel (4e), puis sur une belle frappe du Strasbourgeois Tom Saettel (8e). Taulier offensif de cette équipe, Tel a fait un mal fou à la défense néerlandaise dans la première demi-heure, et aurait mérité d’être récompensé sur cette tentative à l’entrée de la surface (16e). Warren Zaïre-Emery s’est lui aussi mis en évidence.

Le doublé dingue de Saël Kumbedi

Seul joueur surclassé de la sélection, considéré par beaucoup comme le plus gros talent du centre de formation du PSG, le jeune milieu de terrain a su faire des différences par ses prises de balles déroutantes et sa grosse activité à la récupération aux côtés du Rémois Valentin Atangana Edoa. Malgré une nette domination, la France est rentrée aux vestiaires sur un 0-0 terriblement frustrant. Pire, elle a concédé l’ouverture du score dès le début de la seconde période. L’ailier du Feyenoord Jaden Slory a profité d’une erreur d’appréciation du défenseur rennais Jeanuël Belocian sur un centre pour ajuster Lisandru Olmeta, fils de Pascal, d’un subtil ballon piqué (48e). Pas de quoi assommer ces Bleuets. Les protégés du sélectionneur José Alcocer n’ont eu besoin que de dix minutes pour réagir. Et de quelle façon !

Sur un magnifique numéro de soliste conclu par une fabuleuse mine du gauche, le latéral droit havrais Saël Kumbedi s’est d’abord chargé d’égaliser (58e). Avant de donner l’avantage aux siens dans la foulée dans un tout autre registre, en renard des surfaces pour reprendre un ballon repoussé dans ses pieds par le portier adverse sur une énième frappe de Tel (60e). Un doublé express rappelant, toutes proportions gardées bien sûr, celui d’un certain Lilian Thuram face à la Croatie un soir de juillet 1998. A 2-1, la France a pu compter sur la vigilance d'Olmeta, décisif devant Slory (75e), puis sur un gros raté de Tristan Kuijsten (80e). Le but de Dean Huijsen a ensuite été logiquement refusé pour une position de hors-jeu (84e). Rien ne pouvait gâcher la fête tricolore.