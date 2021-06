France-Allemagne: deux blessés après un incident avec un ULM de Greenpeace

A quelques secondes du coup d'envoi du match France-Allemagne, un incident a eu lieu sur la pelouse de l'Allianz Arena à Munich. Le pilote d'un ULM de Greenpeace a voulu se poser sur la pelouse, mais il a heurté un câble. Il y a eu deux blessés.

Un drame a été évité de justesse à l’Allianz Arena, juste avant le coup d’envoi du match entre l’Allemagne et la France. Un ULM de Greenpeace, piloté par un activiste, avec inscrit sur sa voile "Kick out Oil" ("dehors le pétrole", en anglais), a heurté un câble de l’Allianz Arena à Munich, portant la "Spider Cam", cette caméra aérienne.

Pas loin de finir dans le public, l’ULM est parvenu à redresser sa course au dernier moment, frôlant les spectateurs situés au niveau des tribunes basses du stade au moment de sa descente. Des débris ont été projetés devant le banc des Bleus.

Il y a eu deux blessés, un caméraman et un officiel. Le docteur Franck Le Gall, médecin de l'équipe de France, aurait apporté les premiers soins. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd au regard de la trajectoire prise par l’engin et son pilote, après avoir été déstabilisé dans sa descente.



Objectif, les deux premières places

L'équipe de France entre en lice ce mardi à l'Euro en défiant l'Allemagne de Joachim Löw dans un groupe F très relevé, qui a vu le Portugal se défaire difficilement de la Hongrie (3-0) plus tôt dans la soirée. Le sommet du jour est une affiche de gala entre les champions du monde 2018 et leurs prédécesseurs en 2014, éjectés dès le premier tour du dernier Mondial en Russie, remporté par l'équipe de France il y a trois ans.

Les Français doivent terminer dans les deux premiers du groupe F pour être certains d'accéder aux huitièmes de finale. La troisième place peut aussi être qualificative, en fonction de leurs performances.