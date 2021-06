France-Suisse: Saint-Maximin au soutien de Mbappé

Sur les réseaux sociaux, Allan Saint-Maximin est venu au secours de Kylian Mbappé, jugeant les critiques à son encontre injustes, après l'élimination des Bleus face à la Suisse.

Son tir au but raté, qui a mené à l'élimination de l'équipe de France face à la Suisse lundi soir, a mis Kylian Mbappé dans l'oeil du cyclone. L'attaquant français a traversé l'Euro sans marquer, ciblé par des polémiques, et dans le flou quant à son futur en club. Autant de facteurs qui lui ont valu quelques critiques des supporters, qui le tenaient responsable de la sortie du tournoi. Il a toutefois pu compter sur le soutien d'Allan Saint-Maximin.

Sur Twitter, son compotatriote a pris sa défense. "Voir le retournement de veste de ces "supporters" lynchant un homme qui hier les portait au sommet pour leur faire vivre la plus belle des communions… C’est ça l’action la plus ratée de la soirée, a écrit le joueur de Newcastle. Il n'y a pas de bouc émissaire… On gagne ensemble, on perd ensemble…"

Mbappé a présenté ses excuses

Dans un autre message, l'ancien Niçois a pu affiner son point de vue. "C’est pareil pour Giroud, il fait partie de la team ! On est dans la culture de l’instant et dans la recherche de bouc émissaire pour passer notre frustration, je ne dis pas de "féliciter un joueur" ou "de ne pas le critiquer" mais de ne pas le lyncher. C’est différent."

Saint-Maximin n'est pas le seul à avoir apporté leur soutien à la pépite du PSG. D'autres joueurs, comme Pelé, ont aussi eu un message gentil à son égard. Mbappé a lui-même présenté ses excuses aux Français sur son compte Twitter. "Je suis désolé pour ce penalty. J'ai voulu aider l'équipe mais j'ai échoué", a-t-il écrit dans la soirée. "Trouver le sommeil sera difficile mais c'est malheureusement les aléas de ce sport que j'aime tant."