Harry Maguire est “de nouveau disponible” face à l'Ecosse

Blessé face à Aston Villa le 9 mai dernier, Harry Maguire s'est déclaré apte pour le match face à l'Ecosse ce vendredi (21h).

Le capitaine des Red Devils trépigne d’impatience. Touché à la cheville face aux Villans le 9 mai dernier, Harry Maguire “se sent bien” et estime être “de nouveau disponible” pour le prochain match de l’Angleterre, face à l’Ecosse, ce vendredi. “Je suis de nouveau disponible, je me suis entraîné et j’ai hâte d’y être, a expliqué le joueur de 28 ans aux médias britanniques. J’ai fait quelques séances et je sens que ma forme est là. Je n’ai jamais eu de blessure à la cheville auparavant, mais d’après les conversations avec les joueurs et les kinésithérapeutes, je suis sûr que cela va me gêner. Mais tant que c’est stable et que la douleur est supportable, je suis sûr que tout ira bien.”

Remplacé par Tyrone Mings pour le match d'ouverture

Absent lors des cinq derniers matchs de Manchester United, dont la finale de Ligue Europa perdue face à Villarreal, Harry Maguire a profité de l’élargissement de la liste de 26 joueurs pour faire partie du voyage. “Gareth Southgate a fait preuve d’une grande confiance en moi et ce n’est pas depuis ce rassemblement, c’est depuis mes débuts. Cela me donne une grande confiance de venir ici et d’essayer de faire tout ce que je peux pour lui et, surtout, pour le pays.”

Remplacé par Tyrone Mings face à la Croatie (1-0), le défenseur de Manchester United postule donc pour le match face à l’Ecosse, ce vendredi (21 heures) à Wembley. En cas de victoire, les Three Lions seront d’ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020.