Italie: avant l'Euro, Mancini rassure pour Verratti, qui "a fait des pas de géant"

Pour l'ultime rencontre de préparation de l'Italie en vue de l'Euro, Roberto Mancini a annoncé qu'il ne pourrait toujours pas compter sur Marco Verratti. Toutefois, le sélectionneur est très confiant sur la convalescence du milieu parisien.

À huit jours du match d'ouverture de l'Euro entre l'Italie et la Turquie, Marco Verratti souffre toujours d'une lésion du ligament collatéral médial du genou droit. Mais Roberto Mancini, le sélectionneur italien, a fait part ce jeudi de son enthousiasme concernant l'évolution de la blessure du milieu de terrain du Paris Saint-Germain: "Marco fait des pas de géant, son état s'est vraiment amélioré depuis dix jours, nous ferons le point la semaine prochaine".

Le 11 mai, une indisponibilité de quatre à six semaines avait été annoncée par le PSG pour Marco Verratti. Tout porte à croire qu'il sera beaucoup trop juste pour le match contre la Turquie, mais une présence le 16 juin contre la Suisse n'est pas à exclure.

Sensi est opérationnel

L'Italie, relancée depuis 2018 par Mancini après le fiasco de la non qualification pour la Coupe du monde, devra ensuite affronter le Pays de Galles pour le troisième et dernier match de poules. Ce sera le 20 juin, à Rome.

Ces derniers jours, Roberto Mancini s'est montré beaucoup plus inquiet pour Stefano Sensi, blessé lors de la dernière journée de championnat avec l'Inter Milan et souffrant d'un problème musculaire. Mais le milieu de l'Inter, considéré comme la meilleure doublure du titulaire Jorginho dans l'entrejeu, a lui aussi intégré les 26. De plus, le sélectionneur a annoncé qu'il pourrait compter sur lui pour l'ultime match de préparation, prévu vendredi contre la République Tchèque.