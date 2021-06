Italie: la liste des 26 joueurs pour l’Euro avec Verratti et une surprise

Roberto Mancini, le sélectionneur de l’Italie, a communiqué sa liste des 26 joueurs retenus pour l’Euro. Marco Verratti en fait bien partie, tout comme Giacomo Raspadori, rappelé après l’Euro Espoirs.

Un grand show sur la RAI, la télé publique italienne, avec des chansons, du baby foot, des sourires… Et puis le plus important, la publication de la liste des 26 joueurs retenus pour disputer l’Euro (11 juin-11 juillet). Roberto Mancini a fait durer le suspense, mais après la fin de la soirée évènement à la télé, les noms ont bien été communiqués par la Fédération italienne. Avec trois recalés et un invité de dernière minute.

Gianluca Mancini (AS Rome), Matteo Pessina (Atalanta) et Matteo Politano (Naples) quittent le groupe et ne disputeront pas l’Euro. En revanche, Giacomo Raspadori est rappelé. L’attaquant de Sassuolo (21 ans), qui ne compte aucune sélection, faisait partie de la première liste élargie avant d’être envoyé avec les Espoirs. Mais au lendemain de l’élimination en quarts de finale de l’Euro de la catégorie face au Portugal, Roberto Mancini a décidé de le faire revenir dans le groupe de la Nazionale.

Trois matchs à domicile pour l’Italie

Giacomo Raspadori participera donc à l’Euro, tout comme le Parisien Marco Verratti. Le staff italien avait donné des nouvelles rassurantes ces derniers jours sur le joueur du PSG, touché à une cheville et absent en fin de saison. Alessandro Florenzi, prêté par la Roma au PSG cette saison, est également dans la liste. Moise Kean, prêté par Everton au club parisien, avait lui été sorti du groupe la semaine dernière. Placée dans le groupe A, l’Italie débutera l’Euro le 11 juin, avec le match d’ouverture face à la Turquie à Rome. Puis affrontera la Suisse le 16 juin et le pays de Galles le 20 juin, toujours dans la capitale italienne.

La liste de l’Italie pour l’Euro :

Gardiens : Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Torino)

Défenseurs : Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Naples), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (PSG), Leonardo Spinazzola (AS Rome), Rafael Toloi (Atalanta)

Milieux : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (AS Rome), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (PSG)

Attaquants: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Naples), Giacomo Raspadori (Sassuolo)