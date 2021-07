Italie: Jorginho Ballon d'or? "Ça dépend des critères", répond-il

Vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea et de l'Euro 2021 avec l'Italie, Jorginho est de fait un potentiel lauréat du Ballon d'or 2021. Mais le milieu, assez humble, a du mal à y croire.

Il n'est pas une superstar, il n'a pas des statistiques démentes, et n'aime pas spécialement la lumière. Mais Jorginho est pourtant l'un des joueurs de l'année 2021. Vainqueur fin mai de la Ligue des champions avec Chelsea, le milieu international italien vient également de remporter l'Euro avec la Nazionale - soit les deux plus belles compétitions de la saison. De quoi faire de lui un candidat crédible au prochain Ballon d'or.

Y pense-t-il? Y croit-il? A priori, pas trop. "Nous vivons pour nos rêves, a-t-il expliqué mardi dans une émission à la télévision brésilienne - son pays de naissance. Mais je vais être assez honnête: cela dépend des critères retenus lors de l'attribution."

"Comment pourrais-je me comparer à Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar?"

A savoir le niveau intrinsèque, ou le palmarès. "Si l'on parle de talent, je suis conscient que je ne suis pas le meilleur du monde, poursuit Jorginho. Par contre, s'il faut voter en fonction des titres, eh bien personne n'a gagné plus que moi cette saison. Mais comment pourrais-je me comparer à Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar? Ils ont des caractéristiques complètement différentes des miennes. Je le répète, cela dépend des critères."

Jorginho est également revenu avec humour sur son tir au but manqué face à l'Angleterre dimanche soir. "Tout était prévu, s'est-il amusé. Je savais que Donnarumma arrêterait celui d'après." Et de développer avec un peu plus de sérieux: "Je donne toujours tout ce que j'ai pour l'équipe, mais malheureusement parfois ce n'est pas suffisant. Quand j'ai manqué mon tir, à ce moment-là le monde m'est tombé dessus, parce que je voulais donner la victoire à l'Italie. Heureusement qu'on a ce phénomène dans les buts qui m'a sauvé..."