"Je préfère les jouer tôt et les éliminer": Declan Rice ne craint pas le choc Angleterre-Allemagne

En conférence de presse ce vendredi, Declan Rice ne s'est pas montré inquiet à l'idée du choc qui opposera, ce mardi (18h) à Wembley, l'Angleterre à l'Allemagne. Le milieu défensif assure qu'il préfère affronter tôt les grosses nations.

C'est l'un des chocs des huitièmes de finale de l'Euro 2021. Mardi (18h), l'Angleterre recevra à Wembley l'Allemagne, pour une place en quart de finale. Première du groupe D avec sept points, devant la Croatie et la République Tchèque, l'équipe dirigée par Gareth Southgate a hérité du deuxième du très relevé groupe F.

"Je préfère les jouer tôt et les éliminer"

Forcément avec une poule de la mort composée de la France, de l'Allemagne et du Portugal, les Three Lions avaient de grandes chances d'avoir un choc dès les huitièmes en terminant à la première place de leur groupe D. "Dans ce tournoi, vous devez jouer les meilleurs et les battre si vous voulez gagner à la fin, a déclaré ce vendredi Declan Rice, le milieu défensif de la sélection anglaise. Je préfère les jouer tôt et les éliminer."

Battue par la France et tenue en échec par la Hongrie, l'Allemagne a connu quelques difficultés pour se qualifier. Mais reste, au vu de sa démonstration face au Portugal, un prétendant pour la victoire finale. "Qu'y a-t-il vraiment à craindre? Evidemment, oui, ce sont de grands joueurs en face, mais ça reste un match de football, a relativisé Declan Rice. Nous avons des joueurs qui peuvent aussi nous faire gagner des matchs. Cela va être une vraie bataille, mais nous allons être prêts et c'est pourquoi nous sommes vraiment positifs."

De son côté, l'Angleterre n'a marqué que deux buts lors de sa phase de groupes et va devoir sans doute élever son niveau de jeu pour se qualifier. "Nous savons que nous pouvons marquer plus, a déclaré Rice encore en conférence de presse ce vendredi. Surtout avec les talents de classe mondiale que nous avons, mais cela viendra." En cas de succès ce mardi, l'Angleterre retrouvera au prochain tour le vainqueur de la rencontre entre la Suède et l'Ukraine.