Italie-Autriche : Verratti pressenti titulaire, Locatelli sur le banc

L'Italie se prépare à affronter l'Autriche ce samedi (21h) en huitième de finale de l'Euro 2021. D'après les informations de Sky Italia, la Nazionale devrait s'appuyer sur Marco Verratti d'entrée de jeu tandis que Manuel Locatelli est pressenti pour démarrer sur le banc.

Après un carton plein lors de cette première partie d'Euro, l'Italie prépare son huitième de finale face à l'Autriche qui se disputera ce samedi (21h). Et une question anime les esprits de l'autre côté des Alpes.

Après deux très bonnes prestations et un doublé inscrit face à la Suisse, Manuel Locatelli a fait sensation dans l'entrejeu italien. Le milieu de Sassuolo a séduit les observateurs, au point de se demander si la Squadra Azzurra ne devrait pas continuer la compétition avec lui au milieu.

Entre-temps, la Nazionale a enregistré le retour de Marco Verratti. Le milieu de poche du PSG, qui était touché au genou droit, a fait son grand retour à la compétition face au pays de Galles, livrant une prestation de haute facture en délivrant notamment une passe décisive.

Alors forcément, les debats entre les deux milieux vont bon train. Mais à ce petit jeu-là, c'est bien Marco Verratti qui part avec une longueur d'avance. Cadre indiscutable de cette sélection italienne, le milieu parisien devrait être titulaire pour affronter l'Autriche selon les informations de Sky Italia.

Verratti a impressionné face au pays de Galles

Le milieu du PSG devrait ainsi reléguer Manuel Locatelli sur le banc au coup d'envoi de la rencontre. Roberto Mancini n'exclut toutefois pas la possiibilité de faire entrer en jeu le milieu de Sassuolo.

Il faut dire que Marco Verratti a vite repris son trône. Chaudement acclamé par le public du Stadio Olimpico, l'ancien pensionnaire de Pescara a livré un petit récital face au pays de Galles, un mois et demi après sa blessure au genou droit à l’entraînement du PSG.

Aligné à gauche de Jorginho dans un rôle de relayeur, le natif de Manoppello s’est baladé sur la pelouse de Rome et a dicté le tempo, comme à son habitude. Conversation de balle, passes fusantes, vista, crochets courts… L’artiste de 28 ans a fait admirer l’étendue de sa palette.

Ses statistiques confirment d’ailleurs l’impression générale. Avec 136 ballons touchés, 103 passes réussies et 5 occasions crées, Marco Verratti a été le joueur le plus en vue de la rencontre pour son premier match à l'Euro de sa carrière. Le transalpin a mis fin à sa terrible malédiction avec cette compétition de la plus belle des manières.