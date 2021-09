L'Euro 2021, l'un des "événements les plus regardés de l'histoire" assure l’UEFA

L’Euro 2021, qui s’est terminé par la victoire de l’Italie, a rassemblé 5.2 milliards de téléspectateurs sur l’ensemble de la compétition dont 328 millions lors de la finale. Selon l’UEFA, c’est l’un des événements les plus regardés de l’histoire.

L’Italie a remporté le championnat d’Europe 2021, 52 ans après son dernier titre face à l’Angleterre à Wembley devant 328 millions de téléspectateurs, annonce l'UEFA. Une audience qui égale celle de la finale entre l’équipe de France et le Portugal au Stade de France. L''Euro 2021 a été l'un des "événements les plus regardés de l'histoire", assure l'UEFA.



Dans son communiqué, l’instance européenne du football annonce également que "le match entre l'Italie et l'Angleterre au stade emblématique de Wembley a été l'événement télévisé le plus regardé au Royaume-Uni depuis 24 ans et en Italie depuis 2012."



L’Euro 2021, diffusé dans 229 territoires grâce à 137 diffuseurs, a réalisé une audience globale de 5.2 milliards de personnes devant leur poste de télévision. Le directeur marketing de l'UEFA, Guy-Laurent Epstein, se réjouit du succès planétaire de la compétition.



"Les incroyables chiffres d'audience télévisuelle montrent l'attrait massif de l'EURO, non seulement en Europe mais dans le monde entier. Le tournoi a une audience mondiale qui ne cesse de croître, en particulier en Amérique du Nord et en Asie, où la base de fans suivant l'EURO ne cesse de s'étendre", déclare Guy-Laurent Epstein, pour le site officiel de l’UEFA.

En France, 12 millions de téléspectateurs devant la finale

La finale, qui a opposé l’Angleterre et l’Italie avec la présence de 60 000 à Wembley, a rassemblé 12 millions de téléspectateurs en France. La Squadra Azzura, qui s’est imposée au bout du suspense, à l’issue de la séance de tirs au but (1-1, 3-2 tab), a remporté le deuxième championnat d’Europe de son histoire.

Absente de la dernière coupe du monde en Russie, l’Italie est actuellement première de son groupe de qualification au prochain mondial 2022 au Qatar après trois journées et qualifiée en demi-finale de la Ligue des Nations.