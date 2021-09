Coupe du monde 2022 (qualifs): un Ronaldo record, Haaland et Ünder en grande forme

La quatrième journée de la phase de qualification de la zone Europe pour la Coupe du monde 2022 a été marquée ce mercredi par le nouveau record battu par Cristiano Ronaldo, le show Cengiz Ünder avec la Turquie et la contre-performance des Pays-Bas en Norvège.

Il n’y avait pas que l’équipe de France au programme ce mercredi. Comme les Bleus, qui ont sacrément souffert contre la Bosnie-Herzégovine (1-1) dans le groupe D des qualifications à la Coupe du monde 2022, d’autres sélections européennes ont déçu, à l’image de la Turquie, tenue en échec sur le fil par le Monténégro (2-2). Frustrant pour les partenaires de Cengiz Ünder. Auteurs de débuts canons avec l’OM (trois buts lors des quatre premières journées de Ligue 1), le virevoltant ailier de 24 ans a montré la voie en ouvrant le score d’une sublime frappe enroulée du gauche, avant de se muer en passeur décisif pour le Lillois Yusuf Yazici. Malgré l'égalisation du Monténégro dans les ultimes secondes, la Turquie reste en tête du groupe G devant les Pays-Bas.

Haaland encore décisif

Dans ce groupe relevé, les hommes de Louis van Gaal n’ont pas fait mieux qu’un nul en Norvège (1-1). Forcément, c’est un certain Erling Haaland qui a marqué l'unique but de son équipe, après avoir résisté au retour de Virgil van Dijk dans la surface. Le 32e but en 2021 en 38 matchs disputés pour l'avant-centre du Borussia Dortmund (en club et en sélection). Avec sept unités, la Norvège et les Pays-Bas pointent à une longueur de la Turquie.

Dans le groupe A, le Portugal a arraché la victoire in extremis face à l’Irlande (2-1). Avec un Cristiano Ronaldo un peu plus dans la légende de son sport. Après avoir raté un penalty en début de match, le nouveau joueur de Manchester United s'est rattrapé en égalisant de la tête à la 89e. Puis en offrant trois points aux siens, avec une nouvelle tête décisive au bout du suspense (90e+6).

Avec ce doublé, ses 110e et 111e buts en 180 sélections, il est désormais l'unique recordman du nombre de buts en équipe nationale, devant l'Iranien Ali Daei. Ce résultat permet au Portugal de conserver la première place de la poule A avec trois points d'avance sur la Serbie. Les Danois, épatants demi-finalistes du dernier Euro, ont assuré de leur côté contre l'Ecosse (2-0) avec des réalisations de Daniel Wass et Joakim Maehle. Les voilà solidement installés en tête du groupe F. Coup d'arrêt en revanche pour la Croatie, accrochée par la Russie (0-0) dans le choc du groupe H.