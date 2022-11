L'Italie et la Turquie candidates à l'organisation de l'Euro 2032

L'UEFA a annoncé ce mercredi avoir reçu deux candidatures pour l'organisation de l'Euro 2032. La Turquie, également candidate en 2028, fait pour le moment face à l'Italie, qui a déposé un dossier de candidature pour l'édition 2032.

La Turquie en concurrence avec l'Italie pour l'organisation de l'Euro 2032. Alors que le Royaume-Uni et l'Irlande ont détaillé plus tôt dans la journée ce mercredi leur candidature pour accueillir l'Euro 2028, l'UEFA vient d'officialiser les candidatures de la Turquie et de l'Italie pour l'édition 2032 de la compétition, qui aura lieu dans un peu moins de dix ans.

"La Turquie a déposé un dossier de candidature pour l'édition 2028 ou 2032 de la compétition phare de l'UEFA pour équipes nationales, tandis que l'Italie a déposé un dossier de candidature pour l'UEFA EURO 2032", écrit l'UEFA dans un communiqué.

La deadline approche

Les équipes qui souhaitent accueillir le championnat d'Europe en 2028 ou 2032 n'ont plus que quelques mois pour déposer leur candidature, jusqu'au 12 avril 2023 exactement. La désignation du ou des hôtes de l'UEFA EURO 2028 et de l'UEFA EURO 2032 se fera à l'automne 2023.

Pour rappel, la prochaine édition de l'Euro se tiendra en Allemagne dans un an et demi, à l'été 2024.