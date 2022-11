Euro 2028: le Royaume-Uni et l'Irlande présentent en détail leur candidature commune

Le Royaume-Uni et l'Irlande ont ce mercredi détaillé leur candidature commune à l'organisation de l'Euro 2028. Le dossier est solide et fait office de favori, face à celui forcément très fragile de la Russie, et un autre de la Turquie. Le verdict est attendu en septembre 2023.

Les nations du Royaume-Uni et l'Irlande, qui mènent candidature commune en vue de l'organisation de l'Euro-2028 de football, ont dévoilé mercredi une liste provisoire de 14 stades susceptibles d'accueillir la compétition continentale. Le dossier déposé par les fédérations anglaise, écossaise, galloise, nord-irlandaise et irlandaise est donné favori de la course à l'obtention de l'Euro-2028, qui sera décidée en septembre prochain.

Deux autres dossiers ont été transmis à l'UEFA: celui de la Russie, dont les équipes sont actuellement exclues de toutes les compétitions organisées par l'instance européenne du football en raison de la guerre en Ukraine, et celui de la Turquie. Selon le projet exposé mercredi, le stade londonien de Wembley, où l'Italie a été sacrée championne d'Europe en juillet 2021 face à l'Angleterre, servirait de nouveau d'écrin à un éventuel Euro-2028 dans les îles britanniques, de même que deux autres stades de la capitale anglaise: le Tottenham Hotspur Stadium et le London Stadium, où évolue le club de West Ham.

Des stades parmi les plus prestigieux d'Europe

L'Etihad Stadium et le stade d'Old Trafford à Manchester, le Villa Park de Birmingham, le St. James' Park de Newcastle, le Stadium of Light de Sunderland et un nouveau stade encore en chantier à Everton seraient les autres stades anglais de la compétition. Le comité de candidature propose aussi le stade écossais d'Hampden Park, à Glasgow, le Principality Stadium de Cardiff (pays de Galles, le Casement Park de Belfast (Irlande du Nord) et deux enceintes de Dublin, la capitale irlandaise: Lansdowne Road et Croke Park.

Cette liste de 14 sera ramenée à dix stades d'ici avril 2023, au moment du dépôt de la candidature finale. Dans un communiqué diffusé mercredi, les cinq fédérations associées mettent en avant leur expérience dans "l'organisation réussie d'événements sportifs majeurs" qui, ajoutent-elles, "signifie que nous avons l'expertise et l'expérience nécessaire pour porter ce tournoi de classe mondiale vers de nouveaux sommets".

Elles insistent aussi sur les moyens de transports et les capacités d'hébergements déjà existants. L'Angleterre et l'Ecosse ont accueilli douze des 51 matches du dernier Euro organisé durant l'été 2021 dans onze pays différents.