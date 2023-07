L'Italie et la Turquie soumettent une candidature commune pour l'Euro 2032

L'UEFA informe ce vendredi avoir reçu une candidature commune des fédérations italienne et turque afin d'organiser l'EURO 2032. Il s'agit pour l'instant de la seule candidature soumise pour organiser cette édition.

L'UEFA a informé ce vendredi via un communiqué avoir reçu une candidature commune des fédérations italienne et turque afin d'organiser l'Euro 2032. L'instance dirigeante du football européen dit n'avoir reçu qu'une seule proposition pour cette édition.

L'édition 2028 sur les iles britanniques?

"L'UEFA confirme qu'elle a reçu aujourd'hui une demande de la Fédération italienne de football (FIGC) et de la Fédération turque de football (TFF) pour fusionner leurs candidatures individuelles en une candidature commune pour l'organisation de l'UEFA EURO 2032", écrit l'instance.



"En 2021, l'UEFA a lancé une procédure de candidature pour l'organisation de deux éditions consécutives de son Championnat d'Europe, en 2028 et 2032. La TFF s'est portée candidate pour les deux éditions, tandis que la FIGC a décidé de ne se porter candidate que pour l'édition 2032. Une candidature commune à l'organisation de l'édition 2028 a également été déposée par cinq associations: Angleterre, Irlande du Nord, République d'Irlande, Écosse et Pays de Galles."

Une réunion prévue le 10 octobre

L'UEFA dit désormais travailler avec les deux fédérations "pour s'assurer que la documentation à soumettre pour leur candidature commune est conforme aux exigences de la candidature". Et ajoute: "si la candidature conjointe est conforme à ces exigences, elle sera soumise au Comité exécutif de l'UEFA lors de la réunion prévue le 10 octobre, où les nominations pour 2028 et 2032 seront faites. Les décisions concernant les sites et les calendriers des matches seront prises à un stade ultérieur."