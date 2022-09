L’UEFA va abandonner le projet d’un Euro à 32 équipes, selon le Times

Selon The Times, l’UEFA est sur le point d’abandonner son projet d’un championnat d’Europe à 32 équipes. Le Royaume-Uni et l’Irlande sont pressentis pour accueillir l’Euro 2028 qui devrait donc se disputer avec 24 pays.

Un projet tué dans l’œuf. Si l’Euro accueille de plus en plus d’équipes depuis 2012, le projet d’un championnat d’Europe passant de 24 à 32 pays à partir de l’Euro 2028 ne devrait pas voir le jour. Selon The Times, l’instance européenne est sur le point de renoncer à ses plans. Comme révélé par le Daily Mail au mois de mars, l’UEFA avait bien étudié la possibilité d’ouvrir encore un peu plus la phase finale à de nouvelles équipes.

Des éliminatoires qui seraient moins lucratifs

Si le projet va sans doute tomber à l’eau, c’est notamment parce qu’avec 32 équipes en phase finale sur les 55 que composent la confédération européenne, plus de la moitié des équipes seraient alors qualifiées rendant la phase éliminatoire moins intéressante et donc moins lucrative pour les finances de l’UEFA.

Une décision définitive devrait être actée lors d’une réunion du comité exécutif de l’instance européenne au mois de novembre. L’Euro 2028 devrait être organisé au Royaume-Uni et en Irlande (le pays hôte sera désigné en 2023). La compétition devrait donc accueillir 24 équipes et non 32 avec au programme 50 matchs et non 61. L'Euro 2024 se déroulera lui en Allemagne.