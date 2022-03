Euro 2028: l'UEFA voudrait un nouveau format à 32 équipes

Alors que la compétition concerne 24 équipes depuis 2016, l'UEFA prévoirait d'étendre le format à 32 équipes pour l'Euro 2028, selon le Daily Mail.

Seize nations à l'Euro 2012, vingt-quatre depuis 2016 et peut-être trente-deux pour l'Euro 2028 ? C'est en tout cas ce qu'a annoncé le Daily Mail mardi soir, qui précise qu'un groupe de travail et une étude de faisabilité ont été mis en place par l'UEFA en vue d'un nouvel élargissement. Le média britannique ajoute que les fédérations nationales européennes ont été consultées.

Une telle décision aurait pour conséquence que plus de la moitié des nations membres de l'UEFA (55 au total) serait qualifiées pour le championnat d'Europe. Actuellement, les deux premières équipes des groupes d'éliminatoires rejoignent directement la phase finale, tandis que la troisième rejoint les barrages.

"Cela ne ferait que nuire à la qualité du produit"

Cette nouvelle réforme rencontre déjà ses détracteurs, à commencer par Maheta Molango, président de l'Association des footballeurs professionnels (PFA), syndicat des joueurs professionnels en Angleterre et au Pays de Galles. "Cela ne ferait que nuire à la qualité du produit" a t-il déclaré au Daily Mail. "Les enfants ne voient pas la meilleure version de leurs idoles. C'est la réalité. Oui, il peut y avoir un avantage financier à court terme, mais à long terme, cela nuira au produit."

Le Suisse souhaite que les joueurs évoluant au Royaume-Uni aient leur mot à dire dans ce changement de format : "Un tiers des joueurs qui ont participé au dernier Euro ont joué dans ce pays. Nous nous attendons à ce qu'ils aient un mot à dire beaucoup plus important dans ces discussions. Nous craignons que les joueurs soient encore les derniers à le savoir. C'est toujours un processus où ils découvrent quand tout est fait et on leur dit de faire avec. Je pense que nous allons maintenant avoir une conversation avec l'UEFA. "

L'Euro 2028 pourrait se disputer au Royaume-Uni et en Irlande, qui ont annoncé lundi 7 mars renoncer à leur candidature commune pour la Coupe du Monde 2030 afin de se concentrer sur le championnat d'Europe.