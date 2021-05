Pays-Bas: Van Dijk annonce son forfait pour l'Euro

Blessé aux ligaments du genou droit en octobre, le défenseur central de Liverpool et des Pays-Bas, Virgil van Dijk, renonce à participer à l'Euro avec la sélection néerlandaise, notamment pour récupérer à 100% avant la prochaine saison.

L'Euro se disputera sans l'un des meilleurs joueurs du continent. Blessé aux ligaments du genou droit en octobre dernier avec Liverpool, et opéré dans la foulée, le défenseur central des Pays-Bas, Virgil van Dijk (29 ans), annonce ce mercredi son forfait pour la compétition.

"Cela fait sept mois que je me suis blessé et le chemin jusqu'à aujourd'hui a été très long, explique-t-il sur le site officiel de Liverpool. Je devais y aller étape par étape. Les choses se passent bien, je progresse. Mais dans cette dernière étape de ma rééducation, je devais prendre une décision: irai-je à l'Euro, oui ou non? Avec tout ce qui se passe, et je sens que c'est la bonne décision, j'ai décidé de ne pas y aller et de faire ma dernière phase de rééducation durant l'intersaison."

Et l'arrière des Reds d'exprimer sa déception, en se concentrant toutefois sur l'avenir: "Je vais me concentrer sur la pré-saison avec le club, c'est un objectif réaliste, j'ai hâte d'y être. Bien sûr, je suis déçu de manquer l'Euro, déçu d'y représenter mon pays, mais les choses sont telles qu'elles sont, et je dois l'accepter. Nous devons tous l'accepter. Je pense que la décision de ne pas y aller est la bonne décision, si l'on réfléchit sur le long terme. C'est dur, mais je suis en paix avec ça."