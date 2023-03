Euro 2024 (qualifications): sensationnelle, l'Ecosse fait tomber l'Espagne

Soirée à rebondissements en Europe, où se jouaient des matchs de qualifications à l'Euro 2024, mais pas que. La Roja a été surprise par une Ecosse déchaînée à Glasgow (2-0), alors que les Diables rouges ont pris le meilleur sur la Mannschaft à Cologne (2-3) en match amical.

L'Ecosse s'offre l'Espagne dans la fièvre d'Hampden Park

Fort d'un large succès pour sa première sur le banc de l'Espagne (3-0 contre la Norvège), Luis de la Fuente débarquait en confiance à Glasgow. Le nouveau sélectionneur de la Roja a vite déchanté dans l'enfer d'Hampden Park, où ses joueurs ont trébuché face à une Ecosse enivrante (2-0).

Profitant d'une glissade de Pedro Porro, Andrew Robertson a offert le ballon du but à Scott McTominay dès la 6e minute. Piqués au vif, les Espagnols ont poussé tout le match pour recoller, mais Joselu a touché la barre de la tête (23e). Luis de la Fuente avait opéré deux changements à la pause, faisant entrer Dani Carvajal et Nico Williams. Mais rien n'y a fait, le premier prenant le bouillon sur une accélération de Kieran Tierney, avant que le milieu de Manchester United ne s'offre le doublé d'une volée claquée (52e).

Et dire que John McGinn a lui aussi buté sur la barre (57e)... Valeureux et efficaces, les Ecossais surprennent l'ogre du groupe A et prennent seul la tête après leur victoire initiale contre Chypre (3-0). Surprise, l'Espagne profite du nul entre la Géorgie et la Norvège (1-1) pour ne glisser qu'au deuxième rang.

La Belgique de Tedesco fait tomber l'Allemagne

Toutes deux sorties dès la phase de poules du dernier Mondial, deux bêtes blessées s'affrontaient au RheinEnergie Stadion lors d'un match amical de gala. Organisatrice de l'Euro 2024 et donc qualifiée d'office, l'Allemagne est tombée sur sa pelouse face à une Belgique au rendez-vous de ce gros test (2-3). Désormais coachés par Domenico Tedesco, les Diables rouges ont livré une grosse prestation à l'inverse d'une Mannschaft timorée. Après moins de dix minutes, les Belges avaient déjà fait le break par Yannick Carrasco (6e) puis Romelu Lukaku (9e), tous les deux servis par Kevin de Bruyne.

Si Niclas Füllkrug a relancé le suspense sur penalty (44e), De Bruyne s'est chargé de l'éteindre (78e) malgré le dernier but de Serge Gnabry (87e). Nouveau camouflet pour la sélection d'Hansi Flick, qui retombe dans ses travers trois jours après avoir dominé le Pérou (2-0). La nouvelle ère Tedesco démarre elle de la plus belle des manières avec ce succès de prestige, acquis après une victoire en Suède (0-3) grâce à un triplé de Lukaku.

Et dans les autres matchs...

Dans le groupe D des qualifications, la Croatie s'est imposée en Turquie avec un doublé de Mateo Kovacic (20e, 45e+4). Le demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 double son adversaire du soir au classement, désormais deuxième. Vainqueur face à la Lettonie (1-0), le pays de Galles trône en tête de la poule.

Dans le groupe I, la Suisse s'est baladée face à Israël (3-0), tandis que la Roumanie a gagné contre la Biélorussie (2-1). Le Kosovo et Andorre se sont quittés sur un nul (1-1). Avec deux victoires en deux matchs, Suisses et Roumains se détachent aux deux premières places.