Espagne: le sélectionneur De la Fuente confirme vouloir "bientôt" convoquer le Français Robin Le Normand

Luis de la Fuente a confirmé ce vendredi sa volonté de sélectionner Robin Le Normand avec l'équipe d'Espagne. En marge de l'annonce sa première liste, où le défenseur français ne figure pas, le sélectionneur de la Roja a insisté sur le fait de l'appeler dans le futur.

L'espoir de voir Robin Le Normand appelé avec la Roja n'a pas non plus été comblé ce vendredi. Mais visiblement ce n'est pas faute d'avoir essayé selon le sélectionneur ibérique Luis De la Fuente. Au moment d'annoncer la liste des 26 joueurs convoqués pour les matchs face à la Norvège et l'Ecosse, le successeur de Luis Enrique a confirmé ne pas avoir pu faire appel au défenseur central de la Real Sociedad. Français en cours de naturalisation, il n'est pas encore espagnol.

"Pour jouer en sélection il faut trois choses: être sélectionnable, vouloir jouer avec la sélection, et bien sûr que nous le sélectionnions, a assuré le technicien de 61 ans face à la presse et comme relayé par les médias locaux. C’est très important de vouloir être ici et nous avons l’assurance que Robin Le Normand veuille jouer avec nous."

Un joueur avec des "qualités fantastiques"

Le nouveau patron de la Roja semble avoir eu des garanties sur la volonté de Robin Le Normand de venir rejoindre l'autre Français, Aymeric Laporte, au sein de la sélection ibérique.

"Nous aurons la possibilité de compter un joueur de plus avec des qualités fantastiques pour rejoindre notre cause, a encore indiqué l'ancien sélecionneur des Espoirs espagnols. Nous espérons pouvoir compter sur lui bientôt."

Le Normand oui, Ramos non

Comprendre, lorsque Robin Le Normand aura officiellement la nationalité espagnole, et qu'il deviendra de fait sélectionnable, Luis De la Fuente n'hésitera pas à la convoquer. Tout le contraire de Sergio Ramos. Si son absence n'a pas constitué une surprise, elle a occupé une grande partie de la conférence de presse du coach national. Ne comptant pas sur le joueur du PSG, Luis de la Fuente a échangé avec le vétéran pour le prévenir et le champion du monde 2010 a annoncé sa retraite internationale dans la foulée.

"Je n'ai jamais parlé de la question de l'âge, a finalement lâché le sélectionneur au sujet du défenseur qui fêtera bientôt ses 37 ans. La personne qui a dit au revoir à l'équipe nationale, c'est Ramos."